Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211026/bolu-belediye-baskani-ozcandan-cumhurbaskani-erdogana-destek-1050189819.html
Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala’yla ilgili çağrısına tepki göstererek, “Ben, Cumhurbaşkanı’nın arkasında durmaya... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:44+0300
2021-10-26T13:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bolu
büyükelçilik
tanju özcan
istenmeyen kişi
elçilik
bolu belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045059209_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e45100d0e77370e5877fe92bf3647565.jpg
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasına tepki gösterdi. Büyükelçilerin çağrısına karşı “istenmeyen kişi” ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da desteklediğini söyleyen Özcan, gereğinin yapılmasını istedi.'Böyle bir hadleri ve hakları yok'Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk yargısına müdahale etmenin hiçbir ülkenin haddi olmadığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde Türkiye Cumhuriyeti’ne çağrıda bulundular. Türkiye Cumhuriyeti müstemleke değil. O ülkelerin sömürgesi falan asla değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyükelçileri Türkiye Cumhuriyeti’ne şu insanı serbest bırak diyemez. Böyle bir hadleri ve hakları yok. Türkiye’nin eksikleri var ama biz yargının bağımsız olduğu bir Türkiye olduğunu iddia ediyoruz. Yargının eksikleri var. biz bunu kendi aramızda tartışırız. Ama hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye’nin içişlerine karışmak. Türkiye’nin yargısına müdahale etmek. Bu noktada sayın cumhurbaşkanı bir talimat verdiğini söyledi. 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi olması ilan edilmesi yönünde talimat verdi. Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Ben Cumhurbaşkanı'nın çağrısını destekliyorum” dedi.Özcan, görüşlerinin parti görüşü olmadığını da belirterek, “Bu görüşler benim özgün görüşlerim. Parti farklı bir görüş ileri sürer o ayrı. Ben partiyi temsilen konuşmuyorum. Bir talimat veriyorsa cumhurbaşkanı gereği yapılmalıdır. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı’nın arkasında durmaya hazırım” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211025/perincek-elciler-geri-adim-atmadi-bu-olumcul-bir-tuzak--1050172601.html
bolu
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045059209_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_cfbbdc41987a91027c65c841dbab63c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, bolu, büyükelçilik, tanju özcan, istenmeyen kişi, elçilik, bolu belediyesi

Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

13:44 26.10.2021 (güncellendi: 13:45 26.10.2021)
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA / FARUK ÇİDEM
Abone ol
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala’yla ilgili çağrısına tepki göstererek, “Ben, Cumhurbaşkanı’nın arkasında durmaya hazırım. Büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasına tepki gösterdi. Büyükelçilerin çağrısına karşı “istenmeyen kişi” ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da desteklediğini söyleyen Özcan, gereğinin yapılmasını istedi.

'Böyle bir hadleri ve hakları yok'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk yargısına müdahale etmenin hiçbir ülkenin haddi olmadığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde Türkiye Cumhuriyeti’ne çağrıda bulundular. Türkiye Cumhuriyeti müstemleke değil. O ülkelerin sömürgesi falan asla değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyükelçileri Türkiye Cumhuriyeti’ne şu insanı serbest bırak diyemez. Böyle bir hadleri ve hakları yok. Türkiye’nin eksikleri var ama biz yargının bağımsız olduğu bir Türkiye olduğunu iddia ediyoruz. Yargının eksikleri var. biz bunu kendi aramızda tartışırız. Ama hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye’nin içişlerine karışmak. Türkiye’nin yargısına müdahale etmek. Bu noktada sayın cumhurbaşkanı bir talimat verdiğini söyledi. 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi olması ilan edilmesi yönünde talimat verdi. Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Ben Cumhurbaşkanı'nın çağrısını destekliyorum” dedi.
Özcan, görüşlerinin parti görüşü olmadığını da belirterek, “Bu görüşler benim özgün görüşlerim. Parti farklı bir görüş ileri sürer o ayrı. Ben partiyi temsilen konuşmuyorum. Bir talimat veriyorsa cumhurbaşkanı gereği yapılmalıdır. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı’nın arkasında durmaya hazırım” şeklinde konuştu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
TÜRKİYE
Perinçek: Elçiler geri adım atmadı, bu ölümcül bir tuzak
Dün, 23:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:06Amerikalılar dünyadaki en memnuniyetsiz uluslardan biri oldu
13:57Afgan kadınlar, uluslararası topluma seslendi: 'Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?'
13:56NBA'de Chicago Bulls, son 25 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı
13:53Pandemide talebi patlamıştı: Karavanda ÖTV indirimi
13:52Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı
13:44Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
13:39Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
13:34İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
13:33Ukrayna’da çocuklardan TikTok videosu: Nazi işbirlikçisi Bandera’yla ilgili şarkı söylediler
13:32Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı
13:30Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum
13:29Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı
13:27Prof. Dr. Bülent Gündüz: Pandemide çocuklardaki dil gecikmesi problemi 2 katına çıktı
13:27Squid Game'in yönetmeni: O kadar zengin değilim ama masaya yemek koyacak kadar param var
13:25Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı
13:13MHK'da yeni dönem: Sistemi yabancılar kuracak
13:09Mersin Limanı'nda operasyon: Güney Amerika ülkelerinden gelen gemide 61 kilo kokain ele geçirildi
13:06Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da sendika ve meslek odalarının faaliyetlerine yasak
13:04Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi
13:00Türkiye Bankalar Birliği: 230 firmanın 73.1 milyar TL'lik borcu yeniden yapılandırıldı