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Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga
Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga
Bursa’da bir çay bahçesinde Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga çıktı 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T04:01+0300
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yaşam
galatasaray
beşiktaş
kavga
taraftar
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Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay bahçesinde Galatasaray-Beşiktaş maçının bitmesinin ardından tezahürat yapan taraftarlar arasında tartışma çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlar çay bahçesindeki sandalyeler ile birbirlerine saldırdı. Yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
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galatasaray, beşiktaş, kavga, taraftar

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

04:01 26.10.2021 (güncellendi: 04:04 26.10.2021)
© İHABursa’da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga
Bursa’da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA
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Bursa’da bir çay bahçesinde Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga çıktı
Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay bahçesinde Galatasaray-Beşiktaş maçının bitmesinin ardından tezahürat yapan taraftarlar arasında tartışma çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlar çay bahçesindeki sandalyeler ile birbirlerine saldırdı. Yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
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