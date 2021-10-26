https://tr.sputniknews.com/20211026/bursada-besiktas-galatasaray-macini-izleyen-taraftarlar-arasinda-kavga-1050177206.html

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Bursa’da bir çay bahçesinde Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga çıktı 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T04:01+0300

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yaşam

galatasaray

beşiktaş

kavga

taraftar

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Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay bahçesinde Galatasaray-Beşiktaş maçının bitmesinin ardından tezahürat yapan taraftarlar arasında tartışma çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlar çay bahçesindeki sandalyeler ile birbirlerine saldırdı. Yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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galatasaray, beşiktaş, kavga, taraftar