Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay bahçesinde Galatasaray-Beşiktaş maçının bitmesinin ardından tezahürat yapan taraftarlar arasında tartışma çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlar çay bahçesindeki sandalyeler ile birbirlerine saldırdı. Yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Bursa’da bir çay bahçesinde Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga çıktı
Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay bahçesinde Galatasaray-Beşiktaş maçının bitmesinin ardından tezahürat yapan taraftarlar arasında tartışma çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlar çay bahçesindeki sandalyeler ile birbirlerine saldırdı. Yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.