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https://tr.sputniknews.com/20211026/calinan-altinlarin-izini-surdu-hirsizi-yakaladi-komsumun-soru-sormamasindan-suphelendim-1050183538.html
Çalınan altınların izini sürdü, hırsızı yakaladı: 'Komşumun soru sormamasından şüphelendim'
Çalınan altınların izini sürdü, hırsızı yakaladı: 'Komşumun soru sormamasından şüphelendim'
İzmir’in Bayraklı ilçesinde evinden 100 bin lira değerinde pırlanta çalınan avukat Şenay Geçkil, dedektif gibi iz sürüp hırsızın alt komşusu olan S.Ç. olduğunu... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T11:32+0300
2021-10-26T11:32+0300
yaşam
altın
hırsız
komşu
avukat
kuyumcu
hırsızlık
pırlanta
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Avukat Şenay Geçkil’in evinden 3 Ekim'de 100 bin lira değerinde pırlanta çalındı. Geçkil, durumu polise bildirdi ve kendisi de hırsızların izini sürmeye başladı. Evde incelemelerde bulunan ekipler kapı ve pencerede zorlama olmadığını tespit etti.Avukat Geçkil, son bir haftada evine gelen misafirlerin üzerinde durmaya başladı. Geçkil, diğer komşularının aksine olayın oluş şekliyle ilgili hiç soru sormayan alt komşuları S. Ç.'den şüphelendi ancak elinde kanıt olmadığı için bunu polisle paylaşmadı. Aynı zamanda Kuyumcular Odası Başkanı ile de iletişime geçen avukat Şenay Geçkil, pırlantaların sertifika ve görüntülerini paylaştı, denk gelen kuyumcuların kendisine haber vermesini istedi. Kuyumcular Odası Başkanı ise Geçkil'in paylaştığı sertifika ve görüntüleri tüm üyelerine gönderdi. Kısa süre sonra Geçkil'e ait pırlantaların satıldığı kuyumcu belirlendi. Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Geçkil, hırsızın daha önce şüphelendiği komşuları S.Ç. olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. 100 bin lira değerindeki pırlantaları 7 bin liraya kuyumcuya satan S.Ç. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Komşu da itiraf ettiPırlantaları çalan komşusunu kuyumcuda teşhis ettiğini belirten Geçkil, "Olaydan 10 gün sonra bilmediğim bir numaradan beni arayan erkek şahıs, pırlantalarımın bir kuyumcuda olduğunu, kuyumcunun pırlantaları 7 bin lira karşılığında aldığını, bu parayı kuyumcuya ödemem halinde pırlantalarımı iade edeceklerini söyledi. Başta iyi niyetli gibi gelse de pırlantalarımın değerinin daha yüksek olması nedeniyle kötü niyetli bir şekilde arandığımı fark ettim. Bedeli ödeyeceğimi söyleyip kuyumcuya gittim. Önce pırlantalarımı gösterdiler. Ben de komşumun fotoğrafını gösterdim ve kamera kayıtlarıyla pırlantaları getirip satan kişinin komşum S.Ç. olduğunu teşhis ettim. Para çekme bahanesiyle 5 dakika müsaade isteyip 155'i aradım. Gelen polis memurları, pırlantalara el koyup tutanakla bana teslim etti. Teşhisin ardından şahıs hakkında yakalama ve adreslerinde arama kararı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, pırlantalarımı çaldığını itiraf etti" dedi.Kuyumcudan da şikayetçi olduS.Ç.'nin oturduğu binadan taşınması koşuluyla şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen avukat Geçkil, "Pırlantalarımın bulunmasına sevinemedim diyebilirim. Hırsızın komşum çıkması beni çok üzdü. Birlikte vakit geçirdiğim insanlardı. Çocuklarımız arkadaştı ve ailenin ufak bir bebeği vardı. Zararımı karşılayacaklarını söylediklerinde onlarla bir daha yüz yüze bakmamak için bulunduğum apartmandan taşınmaları koşuluyla şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. Onlar taşınınca da şikayetimden vazgeçtim" diye konuştu.Kuyumcu hakkında şikayetçi olduğunu belirten Geçkil, "Suç eşyasının satın alınması bir suçtur. Herhangi bir malı satın alan, devreden kişi hapis cezasıyla yargılanır. Bu olayda satılan ürünler pırlantaydı. Pırlantalar sertifikayla alınıp satılır. Kuyumcunun da bu sertifikayı sorması lazımdı. Bunun yanı sıra bedelinin çok altında almışlar. Bu yüzden kuyumcular hakkında da şikayetçi oldum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211004/cilingir-cagirip-komsusunun-71-bin-liralik-altinini-caldi-1049493750.html
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altın, hırsız, komşu, avukat, kuyumcu, hırsızlık, pırlanta

Çalınan altınların izini sürdü, hırsızı yakaladı: 'Komşumun soru sormamasından şüphelendim'

11:32 26.10.2021
© DHA Kadın avukat dedektif gibi iz sürdü, hırsız komşusunu yakaladı
Kadın avukat dedektif gibi iz sürdü, hırsız komşusunu yakaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde evinden 100 bin lira değerinde pırlanta çalınan avukat Şenay Geçkil, dedektif gibi iz sürüp hırsızın alt komşusu olan S.Ç. olduğunu ortaya çıkardı. Pırlantalarının bulunduğuna sevinemediğini belirten Geçkil, “Hırsızın komşum çıkması beni çok üzdü. Birlikte vakit geçirdiğimiz insanlardı" dedi.
Avukat Şenay Geçkil’in evinden 3 Ekim'de 100 bin lira değerinde pırlanta çalındı. Geçkil, durumu polise bildirdi ve kendisi de hırsızların izini sürmeye başladı. Evde incelemelerde bulunan ekipler kapı ve pencerede zorlama olmadığını tespit etti.
Avukat Geçkil, son bir haftada evine gelen misafirlerin üzerinde durmaya başladı. Geçkil, diğer komşularının aksine olayın oluş şekliyle ilgili hiç soru sormayan alt komşuları S. Ç.'den şüphelendi ancak elinde kanıt olmadığı için bunu polisle paylaşmadı. Aynı zamanda Kuyumcular Odası Başkanı ile de iletişime geçen avukat Şenay Geçkil, pırlantaların sertifika ve görüntülerini paylaştı, denk gelen kuyumcuların kendisine haber vermesini istedi. Kuyumcular Odası Başkanı ise Geçkil'in paylaştığı sertifika ve görüntüleri tüm üyelerine gönderdi. Kısa süre sonra Geçkil'e ait pırlantaların satıldığı kuyumcu belirlendi. Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Geçkil, hırsızın daha önce şüphelendiği komşuları S.Ç. olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. 100 bin lira değerindeki pırlantaları 7 bin liraya kuyumcuya satan S.Ç. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Komşu da itiraf etti

Pırlantaları çalan komşusunu kuyumcuda teşhis ettiğini belirten Geçkil, "Olaydan 10 gün sonra bilmediğim bir numaradan beni arayan erkek şahıs, pırlantalarımın bir kuyumcuda olduğunu, kuyumcunun pırlantaları 7 bin lira karşılığında aldığını, bu parayı kuyumcuya ödemem halinde pırlantalarımı iade edeceklerini söyledi. Başta iyi niyetli gibi gelse de pırlantalarımın değerinin daha yüksek olması nedeniyle kötü niyetli bir şekilde arandığımı fark ettim. Bedeli ödeyeceğimi söyleyip kuyumcuya gittim. Önce pırlantalarımı gösterdiler. Ben de komşumun fotoğrafını gösterdim ve kamera kayıtlarıyla pırlantaları getirip satan kişinin komşum S.Ç. olduğunu teşhis ettim. Para çekme bahanesiyle 5 dakika müsaade isteyip 155'i aradım. Gelen polis memurları, pırlantalara el koyup tutanakla bana teslim etti. Teşhisin ardından şahıs hakkında yakalama ve adreslerinde arama kararı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, pırlantalarımı çaldığını itiraf etti" dedi.

Kuyumcudan da şikayetçi oldu

S.Ç.'nin oturduğu binadan taşınması koşuluyla şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen avukat Geçkil, "Pırlantalarımın bulunmasına sevinemedim diyebilirim. Hırsızın komşum çıkması beni çok üzdü. Birlikte vakit geçirdiğim insanlardı. Çocuklarımız arkadaştı ve ailenin ufak bir bebeği vardı. Zararımı karşılayacaklarını söylediklerinde onlarla bir daha yüz yüze bakmamak için bulunduğum apartmandan taşınmaları koşuluyla şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. Onlar taşınınca da şikayetimden vazgeçtim" diye konuştu.
Kuyumcu hakkında şikayetçi olduğunu belirten Geçkil, "Suç eşyasının satın alınması bir suçtur. Herhangi bir malı satın alan, devreden kişi hapis cezasıyla yargılanır. Bu olayda satılan ürünler pırlantaydı. Pırlantalar sertifikayla alınıp satılır. Kuyumcunun da bu sertifikayı sorması lazımdı. Bunun yanı sıra bedelinin çok altında almışlar. Bu yüzden kuyumcular hakkında da şikayetçi oldum" diye konuştu.
Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
YAŞAM
Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı
4 Ekim, 10:27
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