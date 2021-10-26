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Çalıştıkları otelden 40 şişe alkol çalan 2 kişi yakalandı
Çalıştıkları otelden 40 şişe alkol çalan 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bavullarında yapılan aramada otele ait 40 içki şişesi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T20:26+0300
2021-10-26T20:26+0300
2021-10-26T20:28+0300
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antalya
otel
kemer
hırsız
içki
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Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Çamyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerinde bavullarla gezen M.Y. ve Ö.F.Y'yi şüphe üzerine durdurdu. Bavullarında yapılan aramada 40 içki şişesi bulunan şüphelilerin bir otelde çalıştıkları ve buraya ait içkileri çaldıkları belirlendi.
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antalya, otel, kemer, hırsız, içki
Çalıştıkları otelden 40 şişe alkol çalan 2 kişi yakalandı 20:26 26.10.2021 (güncellendi: 20:28 26.10.2021)
Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bavullarında yapılan aramada otele ait 40 içki şişesi ele geçirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çamyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerinde bavullarla gezen M.Y. ve Ö.F.Y'yi şüphe üzerine durdurdu.
Bavullarında yapılan aramada 40 içki şişesi bulunan şüphelilerin bir otelde çalıştıkları ve buraya ait içkileri çaldıkları belirlendi.