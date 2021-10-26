https://tr.sputniknews.com/20211026/canli-yayinda-hirsizsiniz-kavgasi-yorumcular-birbirine-girdi-bardaklar-havada-ucustu-1050185082.html

Canlı yayında 'hırsızsınız' kavgası: Yorumcular birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu

Canlı yayında 'hırsızsınız' kavgası: Yorumcular birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu

Galatasaraylı spor yorumcusu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında canlı yayın esnasında kavga çıktı. İkili, kavga esnasında su bardaklarını... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T12:02+0300

2021-10-26T12:02+0300

2021-10-26T12:02+0300

yaşam

galatasaray

fenerbahçe

futbol

yorum

tartışma

kavga

trabzonspor

var

emre bol

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TV100'de yayınlanan "Var Odası" programında Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında kavga çıktı. 2010-2011 şampiyonluğuyla ilgili çıkan tartışma, bir süre sonra karşılıklı atışmaya döndü.Yorumculardan Emre Bol'un Oğuz Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar, çıkar!" diye bağırmasının ardından Altay, "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon iyice yükselirken Altay'ın "Hırsızsınız!" şeklinde bağırması sonrası ortalık karıştı.Programa ara verildiEmre Bol, "Sensin hırsız!" diyerek önünde duran bardağı Altay'ın olduğu bölüme fırlattı. Bu harekete aynı şekilde karşılık veren Altay yerinden kalkarak Emre Bol'un üzerine yürümek istedi ancak diğer yorumcular araya girerek kendisini engelledi. Yaşananların üzerine program reklam arasına girdi.

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