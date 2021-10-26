https://tr.sputniknews.com/20211026/canli-yayinda-hirsizsiniz-kavgasi-yorumcular-birbirine-girdi-bardaklar-havada-ucustu-1050185082.html
Canlı yayında 'hırsızsınız' kavgası: Yorumcular birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu
Canlı yayında 'hırsızsınız' kavgası: Yorumcular birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu
Galatasaraylı spor yorumcusu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında canlı yayın esnasında kavga çıktı. İkili, kavga esnasında su bardaklarını... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T12:02+0300
2021-10-26T12:02+0300
2021-10-26T12:02+0300
yaşam
galatasaray
fenerbahçe
futbol
yorum
tartışma
kavga
trabzonspor
var
emre bol
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TV100'de yayınlanan "Var Odası" programında Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında kavga çıktı. 2010-2011 şampiyonluğuyla ilgili çıkan tartışma, bir süre sonra karşılıklı atışmaya döndü.Yorumculardan Emre Bol'un Oğuz Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar, çıkar!" diye bağırmasının ardından Altay, "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon iyice yükselirken Altay'ın "Hırsızsınız!" şeklinde bağırması sonrası ortalık karıştı.Programa ara verildiEmre Bol, "Sensin hırsız!" diyerek önünde duran bardağı Altay'ın olduğu bölüme fırlattı. Bu harekete aynı şekilde karşılık veren Altay yerinden kalkarak Emre Bol'un üzerine yürümek istedi ancak diğer yorumcular araya girerek kendisini engelledi. Yaşananların üzerine program reklam arasına girdi.
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Canlı yayında 'hırsızsınız' kavgası: Yorumcular birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu
Galatasaraylı spor yorumcusu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında canlı yayın esnasında kavga çıktı. İkili, kavga esnasında su bardaklarını fırlattı.
TV100'de yayınlanan "Var Odası" programında Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında kavga çıktı. 2010-2011 şampiyonluğuyla ilgili çıkan tartışma, bir süre sonra karşılıklı atışmaya döndü.
Yorumculardan Emre Bol'un Oğuz Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar, çıkar!" diye bağırmasının ardından Altay, "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon iyice yükselirken Altay'ın "Hırsızsınız!" şeklinde bağırması sonrası ortalık karıştı.
Programa ara verildi
Emre Bol, "Sensin hırsız!" diyerek önünde duran bardağı Altay'ın olduğu bölüme fırlattı. Bu harekete aynı şekilde karşılık veren Altay yerinden kalkarak Emre Bol'un üzerine yürümek istedi ancak diğer yorumcular araya girerek kendisini engelledi. Yaşananların üzerine program reklam arasına girdi.