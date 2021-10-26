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Çevre dostu ödüllü yat 'Savannah' Bodrum'a demir attı
Çevre dostu ödüllü yat 'Savannah' Bodrum'a demir attı
Yurt dışından gelen hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat 'Savannah' Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demir attı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T05:19+0300
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yaşam
çevre
yat
hibrit
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Marshall Adaları bayraklı, 83,5 metre uzunluğundaki motor yat, büyüklüğünün yanı sıra görünümüyle de dikkati çekti.Farklı özelliklere sahip 6 kabinde 12 misafirin konaklayabildiği, hibrit güç ünitesi bulunan ödüllü yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler yer alıyor.Hollanda'da Feadship Tersanesi'nde 2015'te üretilen yatta, su altı salonu sayesinde deniz altı izlenebiliyor.
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çevre, yat, hibrit

Çevre dostu ödüllü yat 'Savannah' Bodrum'a demir attı

05:19 26.10.2021 (güncellendi: 05:47 26.10.2021)
© AAÇevre dostu yat
Çevre dostu yat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Yurt dışından gelen hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat 'Savannah' Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demir attı.
Marshall Adaları bayraklı, 83,5 metre uzunluğundaki motor yat, büyüklüğünün yanı sıra görünümüyle de dikkati çekti.
Farklı özelliklere sahip 6 kabinde 12 misafirin konaklayabildiği, hibrit güç ünitesi bulunan ödüllü yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler yer alıyor.
Hollanda'da Feadship Tersanesi'nde 2015'te üretilen yatta, su altı salonu sayesinde deniz altı izlenebiliyor.
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