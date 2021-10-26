https://tr.sputniknews.com/20211026/cevreci-ressam-gokce-erhan-yanan-evinde-gozyasiyla-esyalarini-aradi-1050200599.html

Çevreci ressam Gökçe Erhan, yanan evinde gözyaşıyla eşyalarını aradı

Çevreci ressam Gökçe Erhan, yanan evinde gözyaşıyla eşyalarını aradı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan (37), kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T17:24+0300

2021-10-26T17:24+0300

2021-10-26T17:24+0300

türkiye

yangın

ressam

basın açıklaması

gökçe erhan

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Karadeniz Bölgesi’nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan’ın, yalnız yaşadığı Gökçesu Mahallesi’ndeki 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, cumartesi akşamı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi, Erhan’ın tabloları da küle döndü.Deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulunan ressam Gökçe Erhan’ın açıklamaya saatler kala evinin yanması üzerine jandarma, ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti. Yangınla ilgili itfaiyenin ilk tespitlerine göre kundaklama belirtisine rastlanılmadı. Soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü belirtildi.Haluk Levent'ten AHBAP üyelerine çağrıSosyal medyada binlerce kişi evi yanan Erhan için destek mesajlarında bulundu. Sanatçı Haluk Levent de Gökçe Erhan'a destek verilmesi ve ev inşa edilmesi konusunda AHBAP üyelerine çağrıda bulundu.'Bu evi kendi ellerimle restore etmiştim'Yanan evine giden Erhan, yangından geriye kalan eşyalarına bakarken gördüğü manzara karşısında ağladı. Destek olanlara teşekkür eden Erhan, "Evim birçok yerde tanınmış, görülmüş, belgeselleri olmuş. Bu olaylar yaşandıktan sonra bana geri dönüşler oldu. Bu çok mutluluk verici bir şey. Şu an bu düzelebilir ama deniz gitmek üzere. Talep etiğim hiçbir şey yok. Tek istediğim denizin gitmemesi. Ben kendi kendime de tek başıma da yaparım ama biliyorum ki insanlar katkıda bulunmak isteyecek. Bu evi kendi ellerimle restore etmiştim. Aklım ve enerjim şu an sadece denizde" dedi.'Kimseyi suçlamadım'Yangınla ilgili kesin bir suçlamada bulunmadığını belirten Erhan, "Hiçbir zaman evin yakıldığını söylemedim. O gün eylemde yaptığım konuşmada Çamburnu ile alakalı kendi duygumla konuştum. 'Evim yakıldı' derken Çamburnu'nu, doğayı kastetmiştim. Suçlama yapmışım gibi oldu. Çok şüphe uyandırıcı bir durum olduğu halde bir suçlu aramıyorum. Bir düşman yaratıp onun üzerine koşmak amacında değilim. Şu an kaybedilmekte olan bir şey var. O da denizimiz. Benim evim Çamburnu. Bizim asıl evimiz, doğamızdır. Evimizi temiz tutmaya çalışırken doğamızı kirletmeyelim. Doğamızı düşünmek zorundayız" diye konuştu.Valilikten açıklamaTrabzon Valiliği’nden yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yangınla ilgili cumartesi günü saat 19.55’te ihbar alındığı belirtilen açıklamada, "İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, Gökçe Erhan adlı şahsa ait iki katlı ev itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen yanmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. Söz konusu yangınla ilgili araştırma yapmak üzere Jandarma tarafından görevlendirilen Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin ilk incelemesinde; yangının başladığı sırada ev sahibi Gökçe Erhan’ın evde bulunduğu tespit edilmiştir. Gökçe Erhan jandarmaya verdiği ilk ifadesinde yangının evin arkasındaki baca kısmından küçük çaplı başladığını, evdeki bilgisayarlarını tahliye ederken yangının büyüdüğünü, kendisinin şüphelendiği veya şikâyetçi olduğu kişi veya kişilerin bulunmadığını beyan etmiştir. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timinin topladığı deliller çerçevesinde soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211025/cevreci-ressam-gokce-erhanin-basin-aciklamasi-oncesi-evinde-supheli-yangin-cikti-1050156821.html

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yangın, ressam, basın açıklaması, gökçe erhan