https://tr.sputniknews.com/20211026/cezayir-fasa-dogal-gaz-tedarigini-durduruyor-1050186015.html

Cezayir Fas’a doğal gaz tedariğini durduruyor

Cezayir Fas’a doğal gaz tedariğini durduruyor

Cezayir, 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığı Fas’a 1 Kasım’dan itibaren doğalgaz tedariğini sonlandıracak. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T12:25+0300

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Cezayir'de yerel basının iki farklı hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, Fas ile olan doğal gaz tedariği anlaşmasını yenilemeyecek.Cezayir’in İspanya’ya olan doğalgaz tedariğinin 8 milyar metreküp kapasiteli Medgaz boru hattı üzerinden devam edeceğine değinilen haberde, yaşanabilecek herhangi bir aksaklık durumunda tedariğin sıvılaştırılmış gaz olarak gemilerle Avrupa’ya taşınacağı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210824/cezayir-fas-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1048301432.html

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ispanya, cezayir, doğalgaz, fas, diplomatik kriz