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https://tr.sputniknews.com/20211026/cezayir-fasa-dogal-gaz-tedarigini-durduruyor-1050186015.html
Cezayir Fas’a doğal gaz tedariğini durduruyor
Cezayir Fas’a doğal gaz tedariğini durduruyor
Cezayir, 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığı Fas’a 1 Kasım’dan itibaren doğalgaz tedariğini sonlandıracak. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T12:25+0300
2021-10-26T12:32+0300
dünya
ispanya
cezayir
doğalgaz
fas
diplomatik kriz
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Cezayir'de yerel basının iki farklı hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, Fas ile olan doğal gaz tedariği anlaşmasını yenilemeyecek.Cezayir’in İspanya’ya olan doğalgaz tedariğinin 8 milyar metreküp kapasiteli Medgaz boru hattı üzerinden devam edeceğine değinilen haberde, yaşanabilecek herhangi bir aksaklık durumunda tedariğin sıvılaştırılmış gaz olarak gemilerle Avrupa’ya taşınacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210824/cezayir-fas-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1048301432.html
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ispanya, cezayir, doğalgaz, fas, diplomatik kriz

Cezayir Fas’a doğal gaz tedariğini durduruyor

12:25 26.10.2021 (güncellendi: 12:32 26.10.2021)
© REUTERS / Wolfgang RattayDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Cezayir, 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığı Fas’a 1 Kasım’dan itibaren doğalgaz tedariğini sonlandıracak.
Cezayir'de yerel basının iki farklı hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, Fas ile olan doğal gaz tedariği anlaşmasını yenilemeyecek.
Cezayir’in İspanya’ya olan doğalgaz tedariğinin 8 milyar metreküp kapasiteli Medgaz boru hattı üzerinden devam edeceğine değinilen haberde, yaşanabilecek herhangi bir aksaklık durumunda tedariğin sıvılaştırılmış gaz olarak gemilerle Avrupa’ya taşınacağı kaydedildi.
Cezayir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
DÜNYA
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
24 Ağustos, 20:23
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