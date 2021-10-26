Cezayir Fas’a doğal gaz tedariğini durduruyor

Cezayir'de yerel basının iki farklı hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, Fas ile olan doğal gaz tedariği anlaşmasını yenilemeyecek.Cezayir’in İspanya’ya olan doğalgaz tedariğinin 8 milyar metreküp kapasiteli Medgaz boru hattı üzerinden devam edeceğine değinilen haberde, yaşanabilecek herhangi bir aksaklık durumunda tedariğin sıvılaştırılmış gaz olarak gemilerle Avrupa’ya taşınacağı kaydedildi.
Cezayir, 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığı Fas’a 1 Kasım’dan itibaren doğalgaz tedariğini sonlandıracak.
Cezayir'de yerel basının iki farklı hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, Fas ile olan doğal gaz tedariği anlaşmasını yenilemeyecek.
Cezayir’in İspanya’ya olan doğalgaz tedariğinin 8 milyar metreküp kapasiteli Medgaz boru hattı üzerinden devam edeceğine değinilen haberde, yaşanabilecek herhangi bir aksaklık durumunda tedariğin sıvılaştırılmış gaz olarak gemilerle Avrupa’ya taşınacağı kaydedildi.