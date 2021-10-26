https://tr.sputniknews.com/20211026/chpden-ayrilan-mehmet-ali-celebiden-tezkere-oylamasinda-eski-partisinin-hayir-oyuna-tepki-1050204777.html
CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin 'hayır' oyuna tepki
CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin 'hayır' oyuna tepki
TBMM'de Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin oylamada CHP, HDP ve TİP'in 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP, İyi Parti... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T20:00+0300
2021-10-26T20:00+0300
2021-10-26T20:00+0300
politika
türkiye
mehmet ali çelebi
destek
vekil
tezkere
oy
iyi parti
memleket partisi
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TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada CHP, HDP ve TİP'in "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP, İyi Parti ve Memleket Partisi 'evet' oyu verdi. Oylama sonucunda söz konusu tezkere, 2 yıl daha uzatıldı.CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'ne geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından TBMM'de yaptığı konuşmayı paylaşarak "Memleket partisi olarak Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz. ABD'nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. 2 yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak tezkere oyumuz evet" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211026/chpden-tezkere-icin-14-soru-neden-iki-yili-kapsiyor-1050204428.html
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türkiye, mehmet ali çelebi, destek, vekil, tezkere, oy, iyi parti, memleket partisi
CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin 'hayır' oyuna tepki
TBMM'de Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin oylamada CHP, HDP ve TİP'in 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP, İyi Parti ve Memleket Partisi 'evet' oyu verdi. CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi, eski partisinin kararına tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşmeleri yapıldı.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamada CHP, HDP ve TİP'in "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP, İyi Parti ve Memleket Partisi 'evet' oyu verdi. Oylama sonucunda söz konusu tezkere, 2 yıl daha uzatıldı.
CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'ne geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından TBMM'de yaptığı konuşmayı paylaşarak "Memleket partisi olarak Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz. ABD'nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. 2 yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak tezkere oyumuz evet" dedi.