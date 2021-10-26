https://tr.sputniknews.com/20211026/chpden-ayrilan-mehmet-ali-celebiden-tezkere-oylamasinda-eski-partisinin-hayir-oyuna-tepki-1050204777.html

CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin 'hayır' oyuna tepki

CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin 'hayır' oyuna tepki

TBMM'de Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin oylamada CHP, HDP ve TİP'in 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP, İyi Parti... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T20:00+0300

2021-10-26T20:00+0300

2021-10-26T20:00+0300

politika

türkiye

mehmet ali çelebi

destek

vekil

tezkere

oy

iyi parti

memleket partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/1043698696_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9903daa21fd982fa024d471b76bcf6d7.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada CHP, HDP ve TİP'in "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP, İyi Parti ve Memleket Partisi 'evet' oyu verdi. Oylama sonucunda söz konusu tezkere, 2 yıl daha uzatıldı.CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'ne geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından TBMM'de yaptığı konuşmayı paylaşarak "Memleket partisi olarak Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz. ABD'nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. 2 yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak tezkere oyumuz evet" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211026/chpden-tezkere-icin-14-soru-neden-iki-yili-kapsiyor-1050204428.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, mehmet ali çelebi, destek, vekil, tezkere, oy, iyi parti, memleket partisi