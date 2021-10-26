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https://tr.sputniknews.com/20211026/chpden-tezkere-icin-14-soru-neden-iki-yili-kapsiyor-1050204428.html
CHP’den tezkere için 14 soru: Neden iki yılı kapsıyor?
CHP’den tezkere için 14 soru: Neden iki yılı kapsıyor?
CHP grup toplantısı sonrası tezkereye ilişkin hazırlanan 14 soru kamuoyu ile paylaşıldı. CHP, yönelttiği sorularda Suriye politikasına ilişkin değişiklik olup... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T19:46+0300
2021-10-26T20:06+0300
chp
türkiye
suriye
irak
ak parti
tezkere
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Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye hayır oyu vereceklerini duyurmuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:CHP grup toplantısı sonrası ise tezkereye ilişkin hazırlanan 14 soru kamuoyu ile paylaşıldı. CHP, yönelttiği sorularda Suriye politikasına ilişkin değişiklik olup olmadığını ve tezkerenin neden iki yılı kapsadığını sordu.Diker'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun CHP grup toplantısında da gündeme getirdiği IŞİD ile mücadele konusuna da yer verilen 14 soru şu şekilde:1-Suriye’ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikası neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?2 -Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan iki yılı kapsıyor?3- Son tezkerelerde yer alan Fırat’ın doğusu vurgusuna ne oldu?4-Barış Harekatı’nın ana hedefini oluşturan, Fırat’ın doğusunda ‘145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge’ye ne oldu?5-Bizzat milli savunma bakanı açıklamıştı, ‘güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyeli mülteciler, bölgeye yerleştirilecekti’. Üzerinden iki yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyeli mültecilerin taşınması projesine ne oldu?6-Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip’teki terör unsurlarını ayrıştırıp temizleyebildik mi?7-Astana sürecine dayanarak İdlip çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti ne oldu?8-Gözlem kulelerinin kaç tanesini, hangi gerekçeyle boşalttık? TSK kontrolünde bulunduğu söylenen beş gözlem kulesinin güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu gözlem kuleleri için politikamız nedir?9-Büyük önem atfettiğiniz M4- M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte devriye yapıyor mu?10- Suriye’de 33 askerimizi şehit eden Rusya’ya nasıl bir karşılık verildi?11-Son dönemde Suriye’de şehit edilen askerlerimizin kimler ve hangi odaklar tarafından katledildiği neden açıklanmıyor?12-Suriye’de askerlerimizin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanı Türkiye’de neden serbest bırakıldı?13-IŞİD sadece Suriye’de mi hedef?14-Tüm bu yaşananlar sonrasında; Suriye’den Türkiye’ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşı sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı?
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chp, suriye, irak, ak parti, tezkere

CHP’den tezkere için 14 soru: Neden iki yılı kapsıyor?

19:46 26.10.2021 (güncellendi: 20:06 26.10.2021)
© AACHP, bayrak, logo
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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CHP grup toplantısı sonrası tezkereye ilişkin hazırlanan 14 soru kamuoyu ile paylaşıldı. CHP, yönelttiği sorularda Suriye politikasına ilişkin değişiklik olup olmadığını ve tezkerenin neden iki yılı kapsadığını sordu.
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye hayır oyu vereceklerini duyurmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun.

CHP grup toplantısı sonrası ise tezkereye ilişkin hazırlanan 14 soru kamuoyu ile paylaşıldı. CHP, yönelttiği sorularda Suriye politikasına ilişkin değişiklik olup olmadığını ve tezkerenin neden iki yılı kapsadığını sordu.
Diker'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun CHP grup toplantısında da gündeme getirdiği IŞİD ile mücadele konusuna da yer verilen 14 soru şu şekilde:
1-Suriye’ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikası neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?
2 -Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan iki yılı kapsıyor?
3- Son tezkerelerde yer alan Fırat’ın doğusu vurgusuna ne oldu?
4-Barış Harekatı’nın ana hedefini oluşturan, Fırat’ın doğusunda ‘145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge’ye ne oldu?
5-Bizzat milli savunma bakanı açıklamıştı, ‘güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyeli mülteciler, bölgeye yerleştirilecekti’. Üzerinden iki yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyeli mültecilerin taşınması projesine ne oldu?
6-Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip’teki terör unsurlarını ayrıştırıp temizleyebildik mi?
7-Astana sürecine dayanarak İdlip çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti ne oldu?
8-Gözlem kulelerinin kaç tanesini, hangi gerekçeyle boşalttık? TSK kontrolünde bulunduğu söylenen beş gözlem kulesinin güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu gözlem kuleleri için politikamız nedir?
9-Büyük önem atfettiğiniz M4- M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte devriye yapıyor mu?
10- Suriye’de 33 askerimizi şehit eden Rusya’ya nasıl bir karşılık verildi?
11-Son dönemde Suriye’de şehit edilen askerlerimizin kimler ve hangi odaklar tarafından katledildiği neden açıklanmıyor?
12-Suriye’de askerlerimizin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanı Türkiye’de neden serbest bırakıldı?
13-IŞİD sadece Suriye’de mi hedef?
14-Tüm bu yaşananlar sonrasında; Suriye’den Türkiye’ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşı sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı?
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