https://tr.sputniknews.com/20211026/chpli-yalim-artik-paramiz-pul-degil-maalesef-hurda-oldu-1050186459.html
CHP’li Yalım: Artık paramız pul değil, maalesef hurda oldu
CHP’li Yalım: Artık paramız pul değil, maalesef hurda oldu
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, madeni paralarda kullanılan madenlerin maliyet artışını araştırdı. Araştırmasını Radyo Sputnik’te değerlendiren Yalım... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T12:36+0300
2021-10-26T12:36+0300
2021-10-26T12:36+0300
seyir hali
radyo
merkez bankası
özkan yalım
döviz
madeni para
kur
cumhuriyet halk partisi (chp)
metal
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CHP’li Yalım: Artık paramız pul değil, maalesef hurda oldu
CHP’li Yalım: Artık paramız pul değil, maalesef hurda oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yaptığı madeni para basımında kullanılan madenlerin kurdaki yükselmeye bağlı olarak artış göstermesini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Yalım’ın çalışmasına göre 1 kuruş için 26, 25 kuruş için 39, piyasada en çok kullanılan 50 kuruş için ise 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor.Yalım, madeni paraların metal olarak değerlerini “Hurdacıların bozuk paraları toparladığı ile alakalı bilgiler geldi. Bunu araştırdım. Son zamanlarda Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi ile bu rakamlar daha da yükseldi. Metale gelen maliyetler dövize bağlı olduğu için bir haftada bu rakamlar biraz daha yükselir. Bu 2-3 hafta önceki çalışmaydı. Paranın kendi değerinden çok daha fazla metal değeri olduğu aşikar bir şeydir” diye paylaştı.‘5 TL kendi maliyetini kurtaramayacak şekle yaklaşmakta’Paraların yeni madeni paralarla değiştirilmesi gerektiğini belirten Yalım, fiyatların bu durumdan nasıl etkileneceğini “Bu sebepten dolayı bir şekilde bu metalin daha fazla ettiğini tespit edip, eriterek metal maliyetine çeviriyorlar. Bu gerçekten ülkemiz için yüz kızartıcı bir durum. Kağıt paralarda da araştırmaya başladım, kağıt 5 TL kendi maliyetini kurtaramayacak şekle yaklaşmakta. Paraların en yakın zamanda Merkez Bankası tarafından piyasadan çekilip yeni bir metal birimiyle değiştirilmesi lazım. Peki, bu parayı piyasadan çekersek ne olacak? Tüm para yukarı doğru yuvarlanacak. Kuruşlar kalkacak, ya 1 TL ya 5TL’ye tamamlanacak. Önceden ‘paramız pul oldu’ deniyordu. Artık paramız pul değil, maalesef hurda oldu” diye aktardı.
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, merkez bankası, özkan yalım, döviz, madeni para, kur, cumhuriyet halk partisi (chp), metal, аудио
CHP’li Yalım: Artık paramız pul değil, maalesef hurda oldu
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, madeni paralarda kullanılan madenlerin maliyet artışını araştırdı. Araştırmasını Radyo Sputnik’te değerlendiren Yalım “Hurdacıların bozuk paraları toparladığı bilgileri geldi. Bu metalin daha fazla ettiğini tespit edip, eriterek metal maliyetine çeviriyorlar. Artık paramız pul değil, maalesef hurda oldu” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yaptığı madeni para basımında kullanılan madenlerin kurdaki yükselmeye bağlı olarak artış göstermesini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Yalım’ın çalışmasına göre 1 kuruş için 26, 25 kuruş için 39, piyasada en çok kullanılan 50 kuruş için ise 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor.
Yalım, madeni paraların metal olarak değerlerini “Hurdacıların bozuk paraları toparladığı ile alakalı bilgiler geldi. Bunu araştırdım. Son zamanlarda Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi ile bu rakamlar daha da yükseldi. Metale gelen maliyetler dövize bağlı olduğu için bir haftada bu rakamlar biraz daha yükselir. Bu 2-3 hafta önceki çalışmaydı. Paranın kendi değerinden çok daha fazla metal değeri olduğu aşikar bir şeydir” diye paylaştı.
‘5 TL kendi maliyetini kurtaramayacak şekle yaklaşmakta’
Paraların yeni madeni paralarla değiştirilmesi gerektiğini belirten Yalım, fiyatların bu durumdan nasıl etkileneceğini “Bu sebepten dolayı bir şekilde bu metalin daha fazla ettiğini tespit edip, eriterek metal maliyetine çeviriyorlar. Bu gerçekten ülkemiz için yüz kızartıcı bir durum. Kağıt paralarda da araştırmaya başladım, kağıt 5 TL kendi maliyetini kurtaramayacak şekle yaklaşmakta. Paraların en yakın zamanda Merkez Bankası tarafından piyasadan çekilip yeni bir metal birimiyle değiştirilmesi lazım. Peki, bu parayı piyasadan çekersek ne olacak? Tüm para yukarı doğru yuvarlanacak. Kuruşlar kalkacak, ya 1 TL ya 5TL’ye tamamlanacak. Önceden ‘paramız pul oldu’ deniyordu. Artık paramız pul değil, maalesef hurda oldu” diye aktardı.