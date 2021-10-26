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Çırağını 'işten ayrılmak istedi' diye hortumla döven usta, gözaltına alındı
Çırağını 'işten ayrılmak istedi' diye hortumla döven usta, gözaltına alındı
Şanlıurfa’da işten çıkmak isteyen çırağı hortumla dövdüğü iddia edilen usta, polis tarafından gözaltına alındı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T20:03+0300
2021-10-26T20:03+0300
2021-10-26T20:03+0300
türkiye
mardin
gözaltı
çıraklık
hortum
usta
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Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastikçide yaşanan olayda, iddiaya göre M.D. isimli usta, işten çıkmak isteyen çocuk yaştaki çırağı hortumla dövdü. İHA'nın haberine göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D. isimli şahsı gözaltına aldı. Görüntülerde elinde hortum bulunan M.D.’nin ismi açıklanmayan çocuk yaştaki çırağı dövdüğü, çırağı ise "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.
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mardin, gözaltı, çıraklık, hortum, usta
Çırağını 'işten ayrılmak istedi' diye hortumla döven usta, gözaltına alındı
Şanlıurfa’da işten çıkmak isteyen çırağı hortumla dövdüğü iddia edilen usta, polis tarafından gözaltına alındı.
Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastikçide yaşanan olayda, iddiaya göre M.D. isimli usta, işten çıkmak isteyen çocuk yaştaki çırağı hortumla dövdü.
İHA'nın haberine göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D. isimli şahsı gözaltına aldı.
Görüntülerde elinde hortum bulunan M.D.’nin ismi açıklanmayan çocuk yaştaki çırağı dövdüğü, çırağı ise "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.