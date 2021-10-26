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https://tr.sputniknews.com/20211026/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-basin-toplantisi-gerceklestiriyor-1050203099.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basın toplantısı gerçekleştiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basın toplantısı gerçekleştiriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ortak Basın Toplantısı gerçekleştiriyor. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T18:56+0300
2021-10-26T18:56+0300
2021-10-26T18:56+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basın toplantısı gerçekleştiriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ortak Basın Toplantısı gerçekleştiriyor.