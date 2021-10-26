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https://tr.sputniknews.com/20211026/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycanda--1050186398.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın Fuzuli kentine inşa edilen havalimanına indi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T12:35+0300
2021-10-26T12:35+0300
2021-10-26T12:41+0300
recep tayyip erdoğan
azerbaycan
dünya
ilham aliyev
dağlık karabağ
fuzuli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.Azerbaycan'ın Ermenistan'dan geri aldığı Karabağ topraklarında inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek.Erdoğan'ın törende konuşma yapması bekleniyor.Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211013/baku-karabagdaki-uluslararasi-havalimaninin-acilisi-aliyev-ve-eroganin-katilimiyla-yapilacak-1049795929.html
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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, dağlık karabağ, fuzuli
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da 12:35 26.10.2021 (güncellendi: 12:41 26.10.2021)
Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın Fuzuli kentine inşa edilen havalimanına indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Azerbaycan'ın Ermenistan'dan geri aldığı Karabağ topraklarında inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek.
Erdoğan'ın törende konuşma yapması bekleniyor.
Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.