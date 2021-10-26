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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'da şube açtı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'da şube açtı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'ın başkenti Doha'da şube açtı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T07:55+0300
2021-10-26T07:53+0300
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katar
işbirliği
ticaret
ekonomi
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Katar Finans Merkezi'ndeki ortak ofiste yer alan şubelerin açılış törenine, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Finans Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf el-Ciyda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve davetliler katıldı.Büyükelçi Göksu, törende yaptığı konuşmada, ofisin açılışının, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözetiminde 2019'da iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın taçlandırılması olduğunu kaydetti.Ofisin hedefinin, Doha'daki Türk ekonomi ekibini bir araya getirmek olduğunu ifade eden Göksu, Katarlı iş adamlarının, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarına tek bir yerden ulaşabileceklerini söyledi.Göksu, yeni ofiste, Türkiye piyasasını araştırmak isteyen Katarlı iş adamlarına projelerine başlamadan önce tüm bilgilerin sunulacağını vurguladı.Törende konuşan el-Ciyda, açılan ortak ofisin iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı hatırlatan el-Ciyda, açılan ofislerin Türkiye'nin Doha'daki yatırımlarının artması için önemli rol üstleneceğini ifade etti.
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türkiye, katar, işbirliği, ticaret, ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'da şube açtı

07:55 26.10.2021
© AACumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'ın başkenti Doha'da şube açtı.
Katar Finans Merkezi'ndeki ortak ofiste yer alan şubelerin açılış törenine, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Finans Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf el-Ciyda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve davetliler katıldı.
Büyükelçi Göksu, törende yaptığı konuşmada, ofisin açılışının, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözetiminde 2019'da iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın taçlandırılması olduğunu kaydetti.
Ofisin hedefinin, Doha'daki Türk ekonomi ekibini bir araya getirmek olduğunu ifade eden Göksu, Katarlı iş adamlarının, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarına tek bir yerden ulaşabileceklerini söyledi.
Göksu, yeni ofiste, Türkiye piyasasını araştırmak isteyen Katarlı iş adamlarına projelerine başlamadan önce tüm bilgilerin sunulacağını vurguladı.
Törende konuşan el-Ciyda, açılan ortak ofisin iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı hatırlatan el-Ciyda, açılan ofislerin Türkiye'nin Doha'daki yatırımlarının artması için önemli rol üstleneceğini ifade etti.
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