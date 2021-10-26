https://tr.sputniknews.com/20211026/donald-trumpin-oglu-baldwinin-olayiyla-ilgili-tisortleri-satmaya-basladi-1050189625.html

Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı

Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin’in kazayla film setinde görüntü yönetmenini... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T13:39+0300

2021-10-26T13:39+0300

2021-10-26T13:40+0300

yaşam

abd

sosyal medya

donald trump

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donald trump jr

film

kaza

yönetmen

cinayet

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Cumhuriyetçi Parti’den seçilen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı. Don Jr’ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazıyor. Ayrıca tişörtler 27.99 dolardan satışa çıkarıldı.Sosyal medya hesabından Baldwin paylaşımlarıAlec Baldwin, ABD’de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin’le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr, bir paylaşımında “Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı” ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?ABD’nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi ‘Rust’ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı öldürmüştü. Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin’in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.

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