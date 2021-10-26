https://tr.sputniknews.com/20211026/donald-trumpin-oglu-baldwinin-olayiyla-ilgili-tisortleri-satmaya-basladi-1050189625.html
Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin’in kazayla film setinde görüntü yönetmenini... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:39+0300
2021-10-26T13:39+0300
2021-10-26T13:40+0300
yaşam
abd
sosyal medya
donald trump
ölüm
donald trump jr
film
kaza
yönetmen
cinayet
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Cumhuriyetçi Parti’den seçilen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı. Don Jr’ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazıyor. Ayrıca tişörtler 27.99 dolardan satışa çıkarıldı.Sosyal medya hesabından Baldwin paylaşımlarıAlec Baldwin, ABD’de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin’le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr, bir paylaşımında “Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı” ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?ABD’nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi ‘Rust’ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı öldürmüştü. Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin’in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.
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Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
13:39 26.10.2021 (güncellendi: 13:40 26.10.2021)
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin’in kazayla film setinde görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından konuyla ilgili üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür" yazan tişörtler satılmaya başlandı.
Cumhuriyetçi Parti’den seçilen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı.
Don Jr’ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazıyor. Ayrıca tişörtler 27.99 dolardan satışa çıkarıldı.
Sosyal medya hesabından Baldwin paylaşımları
Alec Baldwin, ABD’de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti.
Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin’le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr, bir paylaşımında “Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı” ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
ABD’nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi ‘Rust’ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı öldürmüştü.
Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin’in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.