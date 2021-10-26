Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211026/donald-trumpin-oglu-baldwinin-olayiyla-ilgili-tisortleri-satmaya-basladi-1050189625.html
Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin’in kazayla film setinde görüntü yönetmenini... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:39+0300
2021-10-26T13:40+0300
yaşam
abd
sosyal medya
donald trump
ölüm
donald trump jr
film
kaza
yönetmen
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050189600_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_0b11ac46714fcafbcc0d751a4d4a0496.jpg
Cumhuriyetçi Parti’den seçilen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı. Don Jr’ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazıyor. Ayrıca tişörtler 27.99 dolardan satışa çıkarıldı.Sosyal medya hesabından Baldwin paylaşımlarıAlec Baldwin, ABD’de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin’le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr, bir paylaşımında “Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı” ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?ABD’nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi ‘Rust’ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı öldürmüştü. Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin’in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211022/alec-baldwin-film-setinde-goruntu-yonetmenini-yanlislikla-silahla-vurarak-oldurdu-1050073149.html
https://tr.sputniknews.com/20211022/film-setinde-kazara-goruntu-yonetmenini-olduren-abdli-aktor-baldwin-kalbim-kirik-1050098679.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050189600_55:0:572:388_1920x0_80_0_0_d8a850a41984bc506d2b0e7e7d2a4380.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, sosyal medya, donald trump, ölüm, donald trump jr, film, kaza, yönetmen, cinayet, tişört, satış, alec baldwin, yazı

Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı

13:39 26.10.2021 (güncellendi: 13:40 26.10.2021)
© DHADonald Trump’ın oğlu, Baldwin’in olayıyla ilgili tişörtleri satmaya başladı
Donald Trump’ın oğlu, Baldwin’in olayıyla ilgili tişörtleri satmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin’in kazayla film setinde görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından konuyla ilgili üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür" yazan tişörtler satılmaya başlandı.
Cumhuriyetçi Parti’den seçilen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı.
Don Jr’ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazıyor. Ayrıca tişörtler 27.99 dolardan satışa çıkarıldı.

Sosyal medya hesabından Baldwin paylaşımları

Alec Baldwin, ABD’de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti.
Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin’le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr, bir paylaşımında “Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı” ifadelerini kullandı.
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
YAŞAM
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
22 Ekim, 09:30

Ne olmuştu?

ABD’nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi ‘Rust’ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı öldürmüştü.
Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin’in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.
Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
YAŞAM
Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin: Kalbim kırık
22 Ekim, 22:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:06Amerikalılar dünyadaki en memnuniyetsiz uluslardan biri oldu
13:57Afgan kadınlar, uluslararası topluma seslendi: 'Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?'
13:56NBA'de Chicago Bulls, son 25 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı
13:53Pandemide talebi patlamıştı: Karavanda ÖTV indirimi
13:52Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı
13:44Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
13:39Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
13:34İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
13:33Ukrayna’da çocuklardan TikTok videosu: Nazi işbirlikçisi Bandera’yla ilgili şarkı söylediler
13:32Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı
13:30Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum
13:29Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı
13:27Prof. Dr. Bülent Gündüz: Pandemide çocuklardaki dil gecikmesi problemi 2 katına çıktı
13:27Squid Game'in yönetmeni: O kadar zengin değilim ama masaya yemek koyacak kadar param var
13:25Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı
13:13MHK'da yeni dönem: Sistemi yabancılar kuracak
13:09Mersin Limanı'nda operasyon: Güney Amerika ülkelerinden gelen gemide 61 kilo kokain ele geçirildi
13:06Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da sendika ve meslek odalarının faaliyetlerine yasak
13:04Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi
13:00Türkiye Bankalar Birliği: 230 firmanın 73.1 milyar TL'lik borcu yeniden yapılandırıldı