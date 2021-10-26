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'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi
'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi
ABD’de bulunan Türkevi’nde bedensel ve zihinsel engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ünlü ressamların tablolarının yeniden yorumlandığı sergi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T15:33+0300
2021-10-26T15:33+0300
yaşam
abd
istanbul
türkiye
new york
mona lisa
tablo
down sendromu
down sendromu derneği
yeni türkevi binası
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İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfının (IZEV), bedensel ve zihinsel engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için düzenlediği 'Sen ve Biz' sergisi, ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde açıldı. Dünyaca ünlü ressamların tabloların yer aldığı sergide, engelli kişilere yönelik farkındalık oluşturmak amaçlandı. 12 eserin yer aldığı sergide, ünlü ressamların tabloları yeniden yorumlandı. 'Down sendromlu Mona Lisa' tablosunun dikkat çektiği serginin ABD’nin ardından Almanya, Hollanda, İspanya, ve Avusturya’da da düzenlenmesi hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211022/new-yorktaki-bm-genel-merkezi-onunde-supheli-paket-alarmi-1050095941.html
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abd, istanbul, türkiye, new york, mona lisa, tablo, down sendromu, down sendromu derneği, yeni türkevi binası

'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi

15:33 26.10.2021
© İHA'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi
'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA
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ABD’de bulunan Türkevi’nde bedensel ve zihinsel engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ünlü ressamların tablolarının yeniden yorumlandığı sergi gerçekleştirildi.
İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfının (IZEV), bedensel ve zihinsel engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için düzenlediği 'Sen ve Biz' sergisi, ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde açıldı.
Dünyaca ünlü ressamların tabloların yer aldığı sergide, engelli kişilere yönelik farkındalık oluşturmak amaçlandı.
12 eserin yer aldığı sergide, ünlü ressamların tabloları yeniden yorumlandı. 'Down sendromlu Mona Lisa' tablosunun dikkat çektiği serginin ABD’nin ardından Almanya, Hollanda, İspanya, ve Avusturya’da da düzenlenmesi hedefleniyor.
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