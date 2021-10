https://tr.sputniknews.com/20211026/down-sendromlu-mona-lisa-turkevinde-sergilendi-1050195341.html

'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi

ABD’de bulunan Türkevi’nde bedensel ve zihinsel engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ünlü ressamların tablolarının yeniden yorumlandığı sergi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfının (IZEV), bedensel ve zihinsel engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için düzenlediği 'Sen ve Biz' sergisi, ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde açıldı. Dünyaca ünlü ressamların tabloların yer aldığı sergide, engelli kişilere yönelik farkındalık oluşturmak amaçlandı. 12 eserin yer aldığı sergide, ünlü ressamların tabloları yeniden yorumlandı. 'Down sendromlu Mona Lisa' tablosunun dikkat çektiği serginin ABD’nin ardından Almanya, Hollanda, İspanya, ve Avusturya’da da düzenlenmesi hedefleniyor.

