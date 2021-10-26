https://tr.sputniknews.com/20211026/erdoganin-azerbaycan-ziyareti-sirasinda-cumhurbaskanligina-fuat-oktay-vekalet-edecek-1050176039.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T02:21+0300

2021-10-26T02:21+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

fuat oktay

vekalet

azerbaycan

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "26 Ekim 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" ifadesi yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim Salı günü Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek. Erdoğan'ın bu ziyareti son bir yılda Azerbaycan'a yaptığı üçüncü ziyaret olacak.

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recep tayyip erdoğan, fuat oktay, vekalet, azerbaycan