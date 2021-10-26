https://tr.sputniknews.com/20211026/europolden-dark-web-operasyonu-150-kisi-gozaltina-alindi-1050199715.html

Europol'den Dark Web operasyonu: 150 kişi gözaltına alındı

Europol'den Dark Web operasyonu: 150 kişi gözaltına alındı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Dark Web'e yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Birçok Avrupa ülkesi ile Avustralya ve ABD'yi kapsayan operasyonda... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T17:03+0300

2021-10-26T17:03+0300

2021-10-26T17:08+0300

dark web

dünya

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uyuşturucu

kripto para

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Avrupa Polis Teşkilatı Europol, ‘yüksek profilli hedef’ olduğu belirtilen Dark Web kullanıcılarına dünya çapında operasyon düzenlendi.ABD, Avustralya, Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya ve Bulgaristan'da toplam 150 kişi gözaltına alındı.Operasyonda 45 adet silah, 31 milyon dolar nakit ve kripto para ile 234 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.Europol, ocak ayında düzenlendiği operasyon ile Dark Web’in en büyük pazarı Dark Market’i çökertmişti.İnternet üzerinde yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen ve şifreyle girilen ağlarda barındırılan siteler topluluğuna verilen isim olan Dark Web, çoğunlukla silah ve uyuşturucu ticareti yapanlar, bilgisayar korsanları ve aşırılık yanlıları tarafından kullanılıyor.

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dark web, avrupa, uyuşturucu, kripto para