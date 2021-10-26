https://tr.sputniknews.com/20211026/fatih-terim-penalti-dahi-atamiyorsaniz-kaybedeceksiniz-1050174661.html

Fatih Terim: Penaltı dahi atamıyorsanız, kaybedeceksiniz

Fatih Terim: Penaltı dahi atamıyorsanız, kaybedeceksiniz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 yenildikleri Beşiktaş derbisi için, "Penaltı dahi atamıyorsanız, kaybedeceksiniz" dedi. Terim, Mustafa... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T00:40+0300

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spor

galatasaray

fatih terim

beşiktaş

derbi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri derbi maçta kaçırdıkları penaltı atışının sonuca etki ettiğini söyledi.'Hiçbir bahaneye sığınmıyoruz'Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, son dönemde yaşadıkları mağlubiyetlerde başlarına olağanüstü hallerin geldiğini anlatarak, "Kötü goller, hatalı goller yiyoruz. Penaltı atamıyoruz, bir metreden atamıyoruz, çizgiden vuramıyoruz... Hiçbir bahaneye sığınmıyoruz. Daha çok çalışacağız ve bunları bertaraf edeceğiz. Kötü goller yiyoruz. Yenilecek golleri yesek, itirazımız olmayacak. Bunu da sık yiyoruz. Benim de canımı sıkan bu" diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, Mustafa Muhammed'in maçta kaçırdığı penaltı atışıyla ilgili soruyu, şöyle yanıtladı:Beşiktaş'ın ikinci golünden önce futbolcuları Victor Nelsson'a faul yapıldığını savunan Terim, "Mete Kalkavan herhalde o arada yanındakiyle sohbet ediyordu. Görememiş olabilir" dedi.'Beşiktaş'ın ileride çok yetenekli oyuncuları var'Tecrübeli teknik adam, skoru korumanın sadece kaleci ve savunmanın görevi olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Fatih Terim, devre arasında transfer düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soru üzerine, "Şu maçlarımızı oynayalım, zaten hareket halindeyiz. Eğer Allah nasip eder de UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçersek, zaten ocak ayında birkaç yere gereğini yapacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Ocak ayına kadar zaten bazı şeyler gelişir. Çok da fazla zaman yok. Gitmeler, gelmeler, bunlar olacak. Zaten profesyonel hayat bunu gösteriyor. Bunlar çok doğal. Maçlar oynanırken bütün oyuncularımız bizim için kıymetlidir. Ocak geldiğinde değişecek değişir, değişmeyen kalır. Ancak şu anda herkese ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun çok iyi bir maç çıkardığını da aktaran Terim, "Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtardı, kurtarılmazı kurtardı. Söyleyecek bir şey yok. Tebrik ederim. Müthiş oynadı" şeklinde görüş belirtti.

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galatasaray, fatih terim, beşiktaş, derbi