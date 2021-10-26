Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211026/fetonun-avukat-yapilanmasina-mensup-10-supheli-yakalandi-1050181214.html
FETÖ'nün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 7... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T09:56+0300
2021-10-26T09:55+0300
türkiye
gözaltı
fetö
avukat
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar tarafından yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, 2013 yılında örgüt talimatı ile sınavlara hazırlanıp girdikleri tespit edilen FETÖ üyeleriyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.Örgütün sözde 'Hakim-Savcılık' sınavı çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 11 FETÖ üyesi avukatın yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 1 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gözaltı, fetö, avukat, açıklama

FETÖ'nün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı

09:56 26.10.2021
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
Abone ol
FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar tarafından yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, 2013 yılında örgüt talimatı ile sınavlara hazırlanıp girdikleri tespit edilen FETÖ üyeleriyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Örgütün sözde 'Hakim-Savcılık' sınavı çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 11 FETÖ üyesi avukatın yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 1 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:58Temizlik personeli süpürgeyle, sokak köpeğinin sırtını kaşıdı
10:55Bahçeli: Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir
10:43Blue Origin'den 'ticari uzay istasyonu' planı
10:37Orhan Pamuk'tan İtalya Başbakanı'na açık mektup: Venedik'i kurtarmak sizin elinizde
10:37Şahika Ercümen'den yeni bir dünya rekoru
10:18Zaharova’dan, Almanya Savunma Bakanı’na: Kabul edilemez
10:18Çin'in 4 milyon nüfuslu Lanzhou kenti Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı
10:17Benzine 28 kuruş zam bekleniyor
10:16Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Beyoğlu, ideolojik hesaplaşmaya kurban edilmemeli
09:56FETÖ'nün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı
09:47Can Ataklı: CHP'ye yurdun dört bir yanından yolsuzluk ihbarları ve dosyaları yağıyormuş
09:44Eski Kanada Başbakanı: Çocuk istismarlarından haberdar değildik
09:43Taksim'de yanan servis minibüsünün şoförü: Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum
09:31Samsung'un varisi Lee Jae-yong'a uyuşturucu kullanmaktan 60 bin dolar para cezası
09:26Abdulkadir Selvi: Büyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldı?
09:23Sağlık Bakanlığı, gençlere ulaşmak için YouTuber'larla işbirliği hazırlığında
08:59Vergi kanunu düzenlemesi Resmi Gazete'de: Fenomenleri, çiftçileri ve esnafı ilgilendiriyor
08:48THY, New York borsasında kapanış zilini çaldı
08:36Güntekin Onay'dan canlı yayın kazası: Reji son anda yayından aldı
08:26Kamu bankalarından sonra özel sektör de faizi indiriyor