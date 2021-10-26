https://tr.sputniknews.com/20211026/fetonun-medya-yapilanmasi-davasinda-atilla-tas-haric-8-sanigin-adli-kontrol-tedbirleri-kaldirildi-1050200998.html

FETÖ'nün medya yapılanması davasında Atilla Taş hariç 8 sanığın adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında Atilla Taş hariç 8 sanığın adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Yargıtay'ın, 25 sanığın yargılandığı FETÖ'nün medya yapılanması davasında verilen hükmü lehlerine bozduğu 8 sanığın yeniden yargılandığı davada, savunması... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T17:30+0300

2021-10-26T17:30+0300

2021-10-26T17:31+0300

türkiye

fetö

atilla taş

fetö medya yapılanması

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamından sonra İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 3. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya gelmeyen sanık Atilla Taş'ı avukatı temsil etti.Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine hükmedilen 6 kişinin bilgisine başvuruldu.Sanıklardan Ali Akkuş'u tanıdıklarını beyan eden 3 tanık, bu kişinin Zaman gazetesinde herhangi bir örgütsel bağ değil profesyonel iş kapsamında çalıştığını ve FETÖ ile ilgili bir propagandasına rastlamadıklarını söyledi.Diğer tanıklar da, sanıklardan Ünal Tanık ve Yakup Çetin'in FETÖ'yle ilgili herhangi eylemlerine şahit olmadıklarını belirtti.Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan sanıklardan Ali Akkuş, Zaman gazetesinden başka bir yerde çalışmadığını, bu gazete kapandıktan sonra gazeteciliği bıraktığını söyledi.Söz alan diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız ve Yakup Çetin, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu. Gökçe Fırat Çulhaoğlu ise şu aşamada söyleyecek bir şeyinin olmadığını kaydetti.Sanıklardan Atilla Taş'ın avukatı Sevgi Kalan, müvekkilinin attığı tweetlerle ilgili suç unsuru oluşmadığını öne sürerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Taş ile ilgili "ihlal" kararı verdiğini hatırlattı. Bu kararın dikkate alınması gerektiğini aktaran Kalan, AİHM'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu belirleyen TCK'nın 299. maddesiyle ilgili de, geçen günlerde Vedat Şorli hakkında verdiği kararla, bu maddenin sözleşmeye uygun hale getirilmesini istediğini hatırlattı.Avukat Kalan, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle müvekkili hakkında ayırma ve beraat kararı verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti Taş için Adalet Bakanlığı'ndan izin beklendiğini hatırlattıGörüşü sorulan cumhuriyet savcısı, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinin reddine, Atilla Taş yönünden ayırma verilmesi talebinin de geri çevrilmesini istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanan sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Cemal Azmi Kalyoncu'un adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.Sanıklardan Atilla Taş'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddeden yargılanması için Adalet Bakanlığı'ndan izin beklendiğini hatırlatan heyet, bu suçlama yönünden savunması henüz alınmayan Taş hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.Sanık avukatınca belirtilen söz konusu AİHM kararlarının çevrilmesi ve "Atilla Taş yönünden dosyanın ayrılması" talebinin daha sonra değerlendirilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20210119/aihmden-atilla-tas-karari-guvenlik-ve-ifade-ozgurlugu-ihlali-1043608859.html

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