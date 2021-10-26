https://tr.sputniknews.com/20211026/guney-korede-kanli-darbenin-generallerinden-ve-eski-cumhurbaskani-roh-tae-woo-hayatini-kaybetti-1050185282.html

Güney Kore'de kanlı darbenin generallerinden ve eski Cumhurbaşkanı Roh Tae-woo hayatını kaybetti

Güney Kore'de kanlı darbenin generallerinden ve eski Cumhurbaşkanı Roh Tae-woo hayatını kaybetti

Güney Kore'de 1970'li yıllarda gerçekleştirilen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği kanlı askeri darbede general olarak görev yapan ve sonrasında... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T12:07+0300

2021-10-26T12:07+0300

2021-10-26T12:08+0300

dünya

güney kore

darbe

prostat

öldü

roh tae-woo

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Güney Kore'de 1979'da gerçekleştirilen askeri darbede general olarak görev yapan ve sonrasında ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Roh Tae-woo, 88 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.Yonhap ajansının aktardığına göre, 20 yıl önce prostat kanseri teşhisi konulan Roh, Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu.Roh, 1979'da askeri darbeyle iktidarı ele geçiren eski dostu ve diktatör Chun Doo-hwan'ın yerini alarak, 1988 ile 1993 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.Roh, daha sonra Doğu Bloku ile diplomatik ilişkiler geliştirmeye başladı.Chun'un gerçekleştirdiği askeri darbede general olarak görev yapan Roh'un, Gwangju Ayaklanması'nda yüzlerce insan öldürülmesinde rolü bulunuyordu.Roh'un ardından göreve, eski sokak aktivisti Kim Young-sam geldi ve darbe süreciyle alakalı yargı süreci işletilmeye başladı.İki eski cumhurbaşkanı, 1996 yılında vatana ihanetten hüküm giydi.Chun'a idam cezası verilirken, Roh başlangıçta 22.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak her ikisine de cumhurbaşkanlığı affı verildi.Chun ve Roh, sonraki yıl serbest bırakıldı.

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güney kore, darbe, prostat, öldü, roh tae-woo