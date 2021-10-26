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https://tr.sputniknews.com/20211026/guntekin-onaydan-canli-yayin-kazasi-reji-son-anda-yayindan-aldi-1050179749.html
Güntekin Onay'dan canlı yayın kazası: Reji son anda yayından aldı
Güntekin Onay'dan canlı yayın kazası: Reji son anda yayından aldı
Spor yorumcusu Güntekin Onay, canlı yayında sesinin alındığını düşünerek "Bakalım programın anasını" dedi. Reji ise müdahale ederek son anda görüntüyü... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T08:36+0300
2021-10-26T08:36+0300
2021-10-26T08:34+0300
spor
canlı yayın
küfür etmek
güntekin onay
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beIN Sports sunucusu Güntekin Onay, program esnasında "Haftanın en sağlamlarına bir göz atalım" dedikten sonra görüntünün ve sesin kendinden alındığını düşündü.Bunun sonrasında "Bakalım programın anasını" derken reji bir anda reklama gitti ve Onay'ın cümlesinin tamamı yayına yansımadı.Güntekin Onay, daha önce de benzer durumlarda kalıp çeşitli yayın kazaları yaşamıştı.
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canlı yayın, küfür etmek, güntekin onay
Güntekin Onay'dan canlı yayın kazası: Reji son anda yayından aldı
Spor yorumcusu Güntekin Onay, canlı yayında sesinin alındığını düşünerek "Bakalım programın anasını" dedi. Reji ise müdahale ederek son anda görüntüyü değiştirdi.
beIN Sports sunucusu Güntekin Onay, program esnasında "Haftanın en sağlamlarına bir göz atalım" dedikten sonra görüntünün ve sesin kendinden alındığını düşündü.
Bunun sonrasında
"Bakalım programın anasını" derken reji bir anda reklama gitti ve Onay'ın cümlesinin tamamı yayına yansımadı.
Güntekin Onay, daha önce de benzer durumlarda kalıp çeşitli yayın kazaları yaşamıştı.