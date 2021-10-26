https://tr.sputniknews.com/20211026/guntekin-onaydan-canli-yayin-kazasi-reji-son-anda-yayindan-aldi-1050179749.html

Güntekin Onay'dan canlı yayın kazası: Reji son anda yayından aldı

Güntekin Onay'dan canlı yayın kazası: Reji son anda yayından aldı

Spor yorumcusu Güntekin Onay, canlı yayında sesinin alındığını düşünerek "Bakalım programın anasını" dedi. Reji ise müdahale ederek son anda görüntüyü... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T08:36+0300

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spor

canlı yayın

küfür etmek

güntekin onay

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beIN Sports sunucusu Güntekin Onay, program esnasında "Haftanın en sağlamlarına bir göz atalım" dedikten sonra görüntünün ve sesin kendinden alındığını düşündü.Bunun sonrasında "Bakalım programın anasını" derken reji bir anda reklama gitti ve Onay'ın cümlesinin tamamı yayına yansımadı.Güntekin Onay, daha önce de benzer durumlarda kalıp çeşitli yayın kazaları yaşamıştı.

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2021

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canlı yayın, küfür etmek, güntekin onay