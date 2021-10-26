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https://tr.sputniknews.com/20211026/hayvanciliktan-sagladiklari-gelirle-35-ulke-gezdiler-yemekleri-yanimizda-goturuyoruz-1050178894.html
Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler: 'Yemekleri yanımızda götürüyoruz'
Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler: 'Yemekleri yanımızda götürüyoruz'
Şırnak’ta yaşayan Taybet ve Feyzullah Artuç çifti hayvancılıktan sağladıkları gelirle 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehir gezdi. 12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T07:16+0300
2021-10-26T07:15+0300
yaşam
şırnak
dünya turu
seyahat
hayvancılık
gezi
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Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan, hayvancılıktan sağladıkları gelirle 12 yılda 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehri gezen Taybet ve Feyzullah Artuç çifti, yeni ülkeler görmeye devam etmek istiyor.12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar veren, 5 çocuklu Taybet (51) ve Feyzullah Artuç (53), her yıl hayvancılıktan sağladıkları gelirle ülke ülke gezmeye başladı.Aradan geçen süreçte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika'da 35 ülkeyi gezen çift, 85 şehri görme imkanı buldu.Yeni ülkeler görmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan mutluluk duyan çift, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de tedbirleri alarak bazı ülkelere gitti.'Dünyayı ve insanları tanımaya devam edeceğiz'Feyzullah Artuç, 12 yıl önce komşu ülkeler Irak, İran ve Suriye'den dünya turuna başladıklarını söyledi.Genellikle temmuz ve ağustos aylarında seyahate çıktıklarını ifade eden Artuç, "Küçük çocuğumuz yok o yüzden seyahat sıkıntımız olmuyor" dedi.Artuç, gezinin bütçesini hayvancılıktan elde ettikleri gelirden sağladıklarını belirterek, "Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi paramızı kazanıyoruz, hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, peynirin gelirini de buna katıyoruz. Her yıl birkaç ülkeyi geziyoruz. Bugüne kadar eşimle 35 ülke gezdik" diye konuştu.Salgın nedeniyle bu yıl gezilerinin kısmen kesintiye uğradığına işaret eden Artuç, "Bu yıl sadece Mısır ve Ürdün'e gidebildik. Önümüzdeki yıl Angola'ya gideceğiz. 7 kıtadan 4'üne gittik" şeklinde konuştu.Artuç, seyahati çok sevdiklerini, hedeflerinin farklı kültürleri tanımak, farklı ülkeler ve kültürler görerek ufuklarını açmak olduğunu belirterek, "Bir kere görmek, bin kere duymaktan iyidir diye bir söz vardır. Biz de geziyoruz" dedi.Taybet Artuç 12 yıl önce eşiyle başladıkları seyahat sayesinde ülke ülke gezerek, yeni kültürleri tanıdıklarını ve çoğu ülkeye yöresel kıyafetle gittiklerini belirtirken, "Yöresel kıyafetlerimizi giyerek kültürümüzü tanıtıyoruz. Gittiğimiz ülkenin meydanında halay çektiğimiz oluyor. Bizi gördüklerinde ilgiyle izliyorlar. Seyahatlerde yemek ile ilgili başlarda sorun yaşadık. Bu nedenle hazırladığımız yemekleri yanımızda götürüyoruz" şeklinde konuştu.
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şırnak, dünya turu, seyahat, hayvancılık, gezi

Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler: 'Yemekleri yanımızda götürüyoruz'

07:16 26.10.2021
© AAHayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler
Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Şırnak’ta yaşayan Taybet ve Feyzullah Artuç çifti hayvancılıktan sağladıkları gelirle 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehir gezdi. 12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar veren 5 çocuklu çift, hayvancılıktan sağladıkları geliri seyahatlerine harcıyor.
Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan, hayvancılıktan sağladıkları gelirle 12 yılda 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehri gezen Taybet ve Feyzullah Artuç çifti, yeni ülkeler görmeye devam etmek istiyor.
12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar veren, 5 çocuklu Taybet (51) ve Feyzullah Artuç (53), her yıl hayvancılıktan sağladıkları gelirle ülke ülke gezmeye başladı.
Aradan geçen süreçte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika'da 35 ülkeyi gezen çift, 85 şehri görme imkanı buldu.
Yeni ülkeler görmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan mutluluk duyan çift, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de tedbirleri alarak bazı ülkelere gitti.

'Dünyayı ve insanları tanımaya devam edeceğiz'

Feyzullah Artuç, 12 yıl önce komşu ülkeler Irak, İran ve Suriye'den dünya turuna başladıklarını söyledi.
Genellikle temmuz ve ağustos aylarında seyahate çıktıklarını ifade eden Artuç, "Küçük çocuğumuz yok o yüzden seyahat sıkıntımız olmuyor" dedi.
Artuç, gezinin bütçesini hayvancılıktan elde ettikleri gelirden sağladıklarını belirterek, "Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi paramızı kazanıyoruz, hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, peynirin gelirini de buna katıyoruz. Her yıl birkaç ülkeyi geziyoruz. Bugüne kadar eşimle 35 ülke gezdik" diye konuştu.
Salgın nedeniyle bu yıl gezilerinin kısmen kesintiye uğradığına işaret eden Artuç, "Bu yıl sadece Mısır ve Ürdün'e gidebildik. Önümüzdeki yıl Angola'ya gideceğiz. 7 kıtadan 4'üne gittik" şeklinde konuştu.
Artuç, seyahati çok sevdiklerini, hedeflerinin farklı kültürleri tanımak, farklı ülkeler ve kültürler görerek ufuklarını açmak olduğunu belirterek, "Bir kere görmek, bin kere duymaktan iyidir diye bir söz vardır. Biz de geziyoruz" dedi.
Taybet Artuç 12 yıl önce eşiyle başladıkları seyahat sayesinde ülke ülke gezerek, yeni kültürleri tanıdıklarını ve çoğu ülkeye yöresel kıyafetle gittiklerini belirtirken, "Yöresel kıyafetlerimizi giyerek kültürümüzü tanıtıyoruz. Gittiğimiz ülkenin meydanında halay çektiğimiz oluyor. Bizi gördüklerinde ilgiyle izliyorlar. Seyahatlerde yemek ile ilgili başlarda sorun yaşadık. Bu nedenle hazırladığımız yemekleri yanımızda götürüyoruz" şeklinde konuştu.
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