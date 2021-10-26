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https://tr.sputniknews.com/20211026/ikinci-el-online-oto-pazarinda-eylulde-en-cok-satilanlar-belli-oldu-1050174918.html
İkinci el online oto pazarında Eylül'de en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında Eylül'de en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın Eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T01:13+0300
2021-10-26T01:13+0300
türkiye
renault
volkswagen (vw)
fiat
online
ikinci el
ikinci el otomobil
indicata
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AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, ağustos ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Ağustos ayında ise 140 bin 608 satış gerçekleşmişti.Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, geçen yılın ilk dokuz aylık dönemiyle (ocak-eylül) kıyaslandığında ise yüzde 25 azalış kaydedildiEn çok satılan 10 markaBu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 15 bin 755 satışla Volkswagen (VW) oldu. Renault 13 bin 666 satışla ikinci ve Fiat da 10 bin 508 satışla üçüncü sırada yer aldı. Ardından 10 bin 378 satışla Ford, 6 bin 583'le Opel, 6 bin 564'le Mercedes-Benz, 6 bin 369'la BMW, 5 bin 685'le Hyundai, 5 bin 186 ile Peugeot ve 4 bin 201 satışla da Audi sıralandı.Audi 156 adet fazla satışla Toyota'yı geçerek eylül ayında da ilk 10 marka arasında yer aldı. Ancak 2021 ocak-eylül dönemi satışlarına bakıldığında Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 75'inin temsil etti.Passat ilk sıradaGeçen ay 2.el online binek araç pazarında toplam 94 bin 333 satış gerçekleşti.İkinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.VW Passat 4 bin 550 satışla eylül ayının en çok satılan modeli olurken, bunu 3 bin 984 adetle Renault Clio, 3 bin 698 adetle Renault Megane, 3 bin 19 adetle Ford Focus, 2 bin 868 adetle Opel Astra, 2 bin 558 adetle Fiat Egea, 2 bin 443 adetle VW Golf, 2 bin 405 adetle Toyota Corolla, 2 bin 305 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 205 adetle VW Polo izledi.Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32 sini oluşturdu.En hızlı Renault satıldıEylülde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 41 gün olurken, en hızlı satılan marka 34 günle Renault oldu.En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.Hafif Ticaride Doblo tercih edildiEylül ayında 2.el online hafif ticari araç pazarında toplam 19 bin 631 satış gerçekleşti.Fiat Doblo 2 bin 373 adetle eylül ayının en çok satılan modeli oldu. Ardında 1.903 adetle Ford Transit/ Tourneo Courier, 1.853 adetle Fiat Fiorino, 1.361 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.119 adetle VW Caddy, 992 adetle VW Transporter, 906 adetle Ford Transit , 785 adetle Renault Kangoo, 684 adetle Peugeot Partner, 658 adetle Citroen Berlingo sıralandı.Bu 10 model toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 64'ünü oluşturdu.
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renault, volkswagen (vw), fiat, online, ikinci el, ikinci el otomobil, indicata

İkinci el online oto pazarında Eylül'de en çok satılanlar belli oldu

01:13 26.10.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTALDünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL
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İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın Eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi.
AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, ağustos ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Ağustos ayında ise 140 bin 608 satış gerçekleşmişti.
Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.
Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, geçen yılın ilk dokuz aylık dönemiyle (ocak-eylül) kıyaslandığında ise yüzde 25 azalış kaydedildi

En çok satılan 10 marka

Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 15 bin 755 satışla Volkswagen (VW) oldu. Renault 13 bin 666 satışla ikinci ve Fiat da 10 bin 508 satışla üçüncü sırada yer aldı. Ardından 10 bin 378 satışla Ford, 6 bin 583'le Opel, 6 bin 564'le Mercedes-Benz, 6 bin 369'la BMW, 5 bin 685'le Hyundai, 5 bin 186 ile Peugeot ve 4 bin 201 satışla da Audi sıralandı.
Audi 156 adet fazla satışla Toyota'yı geçerek eylül ayında da ilk 10 marka arasında yer aldı. Ancak 2021 ocak-eylül dönemi satışlarına bakıldığında Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.
Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 75'inin temsil etti.

Passat ilk sırada

Geçen ay 2.el online binek araç pazarında toplam 94 bin 333 satış gerçekleşti.
İkinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
VW Passat 4 bin 550 satışla eylül ayının en çok satılan modeli olurken, bunu 3 bin 984 adetle Renault Clio, 3 bin 698 adetle Renault Megane, 3 bin 19 adetle Ford Focus, 2 bin 868 adetle Opel Astra, 2 bin 558 adetle Fiat Egea, 2 bin 443 adetle VW Golf, 2 bin 405 adetle Toyota Corolla, 2 bin 305 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 205 adetle VW Polo izledi.
Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32 sini oluşturdu.

En hızlı Renault satıldı

Eylülde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 41 gün olurken, en hızlı satılan marka 34 günle Renault oldu.
En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

Hafif Ticaride Doblo tercih edildi

Eylül ayında 2.el online hafif ticari araç pazarında toplam 19 bin 631 satış gerçekleşti.
Fiat Doblo 2 bin 373 adetle eylül ayının en çok satılan modeli oldu. Ardında 1.903 adetle Ford Transit/ Tourneo Courier, 1.853 adetle Fiat Fiorino, 1.361 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.119 adetle VW Caddy, 992 adetle VW Transporter, 906 adetle Ford Transit , 785 adetle Renault Kangoo, 684 adetle Peugeot Partner, 658 adetle Citroen Berlingo sıralandı.
Bu 10 model toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 64'ünü oluşturdu.
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