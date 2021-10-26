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https://tr.sputniknews.com/20211026/ilber-ortayli-yakinda-hekimsiz-hemsiresiz-kalacagiz-1050188734.html
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık çalışanlarının hayat pahalılığı karşısında Türkiye'den gitmek istediğine dikkat çekerek "Nelere maruz kalacağımızı tasavvur... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:34+0300
2021-10-26T13:34+0300
türkiye
ilber ortaylı
hemşire
doktor
sağlık çalışanı
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, doktor maaşlarına ve çalışma sistemini eleştirdi. Sağlık personelinin yurt dışına gitmek için yabancı dil kurslarına akın ettiğini söyleyen Ortaylı "7-8 bin TL'ye şu hayat pahalılığında mütehassıs doktor mu çalıştırılır?" dedi.İsim vermeden önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı eleştiren Ortaylı "Adamın biri, geçmişte bakan oldu, gelip hastanelerin kapısından T.C. rumuzunu kaldırmakla iş yaptığını zannetti, amacı belli. Beriki gelip 'Sağlık personeli sizin hizmetinizdedir' diyor. Roma’nın 'Patrici' beyleri bile Yunanlı köle hekimler için böyle edepsiz laf kullanmamıştır." ifadelerini kullandı.Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına da değinen Ortaylı, "Bunu düzenleyen kanun neden hazırlanmıyor?" diye sordu. Ortaylı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız"Felemenkçe, İsveççe, Almanca gibi dilleri öğreten kurslar, doktor ve sağlık personeli dolu.Ne yapsınlar ki? Maaşlar ortada; 7-8 Bin TL'ye şu hayat pahalılığında mütehassıs doktor mu çalıştırılır?Üstelik bir de doktor, hemşire dövme modası devam ediyor. Hele en sonuncu hadise (yani üç hemşireyi bir mücrimin esir alması) eğer dış kaynaklı, tipik bir organizasyon değilse şaşarım.Çünkü pandemi krizinde Batı’daki tıbbi personelin gayret ve beceri yönünden bizimkilere yetişemeyeceği anlaşıldı.Açığı böyle kapatmak istemedikleri ne malum? Deli geçinen herif, ambulansın içinde hastaneye girmiş ve üç hemşiremizi rehin alarak ortalığı birbirine katıyor.Şayet deliyse tımarhane, psikiyatri klinikleri nerede? Bunu düzenleyen kanun neden hazırlanmıyor?Hastaneler personel kıtlığına uğramaya başladı. Avrupa’nın en fedakâr personeli yurtlarından kaçmak zorunda kalıyor.Hastanesiz kalmayı hak eden bir toplum muyuz? İki asırdır evlatlarımızı tıp alanında büyük fedakârlıkla yetiştirdik.Bu densizliğin sınırları nerede duracak? Adamın biri, geçmişte bakan oldu, gelip hastanelerin kapısından T.C. rumuzunu kaldırmakla iş yaptığını zannetti, amacı belli. Beriki gelip “Sağlık personeli sizin hizmetinizdedir” diyor. Roma’nın “Patrici” beyleri bile Yunanlı köle hekimler için böyle edepsiz laf kullanmamıştır.Ne zaman akıllanacağız ve herkese haddini bildireceğiz? Zorbalık çıkmadan evvel aklıselim hukuki tedbirlerle işin sağlanması gerekir. Nelere maruz kalacağımızı tasavvur etmek bile istemiyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20211023/ankara-sehir-hastanesinde-nobetten-cikan-genc-doktor-trafik-kazasinda-kazada-yasamini-yitirdi-1050117133.html
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ilber ortaylı, hemşire, doktor, sağlık çalışanı

İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız

13:34 26.10.2021
© AAProf. Dr. İlber Ortaylı, ABD ve İngiltere’nin komünizm hakkındaki tutumlarına rağmen ‘dizginlenemeyen Nazi Almanyası’ karşısında SSCB ile anlaşmak zorunda kaldığını ifade etti.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD ve İngiltere’nin komünizm hakkındaki tutumlarına rağmen ‘dizginlenemeyen Nazi Almanyası’ karşısında SSCB ile anlaşmak zorunda kaldığını ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık çalışanlarının hayat pahalılığı karşısında Türkiye'den gitmek istediğine dikkat çekerek "Nelere maruz kalacağımızı tasavvur etmek bile istemiyoruz" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, doktor maaşlarına ve çalışma sistemini eleştirdi. Sağlık personelinin yurt dışına gitmek için yabancı dil kurslarına akın ettiğini söyleyen Ortaylı "7-8 bin TL'ye şu hayat pahalılığında mütehassıs doktor mu çalıştırılır?" dedi.
İsim vermeden önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı eleştiren Ortaylı "Adamın biri, geçmişte bakan oldu, gelip hastanelerin kapısından T.C. rumuzunu kaldırmakla iş yaptığını zannetti, amacı belli. Beriki gelip 'Sağlık personeli sizin hizmetinizdedir' diyor. Roma’nın 'Patrici' beyleri bile Yunanlı köle hekimler için böyle edepsiz laf kullanmamıştır." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına da değinen Ortaylı, "Bunu düzenleyen kanun neden hazırlanmıyor?" diye sordu.
Ortaylı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
"Felemenkçe, İsveççe, Almanca gibi dilleri öğreten kurslar, doktor ve sağlık personeli dolu.
Ne yapsınlar ki? Maaşlar ortada; 7-8 Bin TL'ye şu hayat pahalılığında mütehassıs doktor mu çalıştırılır?
Üstelik bir de doktor, hemşire dövme modası devam ediyor. Hele en sonuncu hadise (yani üç hemşireyi bir mücrimin esir alması) eğer dış kaynaklı, tipik bir organizasyon değilse şaşarım.
Çünkü pandemi krizinde Batı’daki tıbbi personelin gayret ve beceri yönünden bizimkilere yetişemeyeceği anlaşıldı.
Açığı böyle kapatmak istemedikleri ne malum? Deli geçinen herif, ambulansın içinde hastaneye girmiş ve üç hemşiremizi rehin alarak ortalığı birbirine katıyor.
Şayet deliyse tımarhane, psikiyatri klinikleri nerede? Bunu düzenleyen kanun neden hazırlanmıyor?
Hastaneler personel kıtlığına uğramaya başladı. Avrupa’nın en fedakâr personeli yurtlarından kaçmak zorunda kalıyor.
Hastanesiz kalmayı hak eden bir toplum muyuz? İki asırdır evlatlarımızı tıp alanında büyük fedakârlıkla yetiştirdik.
Bu densizliğin sınırları nerede duracak? Adamın biri, geçmişte bakan oldu, gelip hastanelerin kapısından T.C. rumuzunu kaldırmakla iş yaptığını zannetti, amacı belli. Beriki gelip “Sağlık personeli sizin hizmetinizdedir” diyor. Roma’nın “Patrici” beyleri bile Yunanlı köle hekimler için böyle edepsiz laf kullanmamıştır.
Ne zaman akıllanacağız ve herkese haddini bildireceğiz? Zorbalık çıkmadan evvel aklıselim hukuki tedbirlerle işin sağlanması gerekir. Nelere maruz kalacağımızı tasavvur etmek bile istemiyoruz."
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