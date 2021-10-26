https://tr.sputniknews.com/20211026/imamoglu-bir-avuc-azinligin-degil-16-milyon-vatandasin-talebinde-israr-ediyoruz-1050208227.html

İmamoğlu: Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz

İmamoğlu: Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'taksi için değişim saati' etiketiyle, "UKOME toplantısında 10. kez yeni ve kaliteli taksi sistemi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T22:31+0300

2021-10-26T22:31+0300

2021-10-26T22:31+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

ekrem imamoğlu

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28 Ekim'de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB'nin daha önce de sunduğu ve 9 kez reddedilen İstanbul'a 5 bin taksi talebinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantı öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.İmamoğlu paylaşımında, "UKOME toplantısında 10. kez yeni ve kaliteli taksi sistemi önerimizi getireceğiz. Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ekrem imamoğlu