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İmamoğlu: Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz
İmamoğlu: Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'taksi için değişim saati' etiketiyle, "UKOME toplantısında 10. kez yeni ve kaliteli taksi sistemi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T22:31+0300
2021-10-26T22:31+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
taksi
ekrem imamoğlu
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28 Ekim'de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB'nin daha önce de sunduğu ve 9 kez reddedilen İstanbul'a 5 bin taksi talebinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantı öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.İmamoğlu paylaşımında, "UKOME toplantısında 10. kez yeni ve kaliteli taksi sistemi önerimizi getireceğiz. Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz

22:31 26.10.2021
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'taksi için değişim saati' etiketiyle, "UKOME toplantısında 10. kez yeni ve kaliteli taksi sistemi önerimizi getireceğiz. Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz" paylaşımında bulundu.
28 Ekim'de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB'nin daha önce de sunduğu ve 9 kez reddedilen İstanbul'a 5 bin taksi talebinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
Toplantı öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İmamoğlu paylaşımında, "UKOME toplantısında 10. kez yeni ve kaliteli taksi sistemi önerimizi getireceğiz. Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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