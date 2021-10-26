https://tr.sputniknews.com/20211026/ingiltere-4-bin-250-yillik-altin-gaga-agizli-testiyi-turkiyeye-iade-etti-1050192731.html

İngiltere, 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testiyi Türkiye'ye iade etti

İngiltere, 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testiyi Türkiye'ye iade etti

İngiltere'de bulunan 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi, Gilbert Sanat Vakfı tarafından, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne iade edildi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T14:42+0300

2021-10-26T14:42+0300

2021-10-26T14:50+0300

testi

ingiltere

türkiye

iade

mehmet nuri ersoy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050192175_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e3f311abf731d681e6006695a9d11279.jpg

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testinin İngiltere'den Türkiye'ye iade edilmesi üzerine düzenlenen törene katıldı. Arthur Gilbert, altın ve gümüş eserlerden oluşan koleksiyonunu tamamlamak için altın gaga ağızlı testiyi 1989'da Los Angeles'ta satın aldı.Londra'daki Victoria&Albert Müzesi'ne verilen gaga ağızlı testinin Anadolu'dan yasa dışı çıkarılması ihtimaline karşı kapsamlı araştırmalar yapıldı. Testinin araştırmalar ile Anadolu'ya ait olduğunun anlaşılması sonucunda, Gilbert Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçilerek, bugün Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne iade edildi.'Kimliği belirsiz kişilerce bağlamından koparılmıştır'Gilbert Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nicholas Coleridge burada yaptığı konuşmasında, söz konusu testinin türüne ait eşsiz bir parça olduğuna dikkati çekerek, eskiden eserlere ait soruların çok az sorulduğu fakat şu anda parçaların nereden geldiğini bilmenin kendileri için çok önemli olduğu dile getirdi. Coleridge, söz konusu testinin yuvasına dönmesinden ve testiyi teslim etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin yasadışı yollarla topraklarından koparılmış kültür varlıklarının iadesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti: 'Kaçak kazıların önlenmesi için el ele vermeli'Kültür varlıklarının korunma anlayışının yalnız devlet adımları ve kanunları ile gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi: Bakan Ersoy, Coleridge'e Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 100. Yılı için hazırlanan kitap hediye etti. Ersoy ayrıca, törenin çıkışında Mersin'den Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ziyarete gelen ilkokul öğrencileri hatıra fotoğrafı çekildi. Törene, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gilbert Vakfı Heyet Üyesi Sayın Tristram Hunt, Gilbert Koleksiyonu Küratörü Alice Minter ve Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Maner katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211022/fatih-sultan-mehmet-tugrali-vakfiyenin-londradaki-satisi-turkiyenin-girisimiyle-durduruldu-1050068364.html

ingiltere

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

testi, ingiltere, iade, mehmet nuri ersoy