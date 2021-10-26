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https://tr.sputniknews.com/20211026/ingiltere-ile-yunanistan-savunma-ve-ticaret-alanlarinda-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1050198409.html
İngiltere ile Yunanistan, savunma ve ticaret alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı
İngiltere ile Yunanistan, savunma ve ticaret alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı
İngiltere ile Yunanistan; ticaret, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini ilerletmeye yönelik anlaşma imzaladı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T16:40+0300
2021-10-26T16:40+0300
dünya
ingiltere
yunanistan
işbirliği
anlaşma
nikos dendias
liz truss
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İngilere ile Yunanistan, ticaret, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmek üzere anlaşma imzaladı.Anlaşmanın, ileride Londra ile Atina arasında eğitim, turizm ve denizcilik konularında ikili anlaşmaların yapılmasına da zemin hazırlaması bekleniyor.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile imzaladığımız çerçeve anlaşma, her iki ülkede ticaret ve yatırım için yeni fırsatlar yaratacak, işletmeler, yatırımcılar ve sanayi arasında daha iyi bir işbirliğini mümkün kılacak ve özgürlüklerimizi ve yaşam biçimimizi akamete uğratmakla tehdit eden kötü niyetli aktörlere meydan okuduğumuz şu sıralarda, güçlü güvenlik ve savunma işbirliği üzerine inşa edilecek" dedi.Dendias ise, İngiltere'nin AB'den çekilmesinin Atina ve Londra arasındaki ilişkilere zarar vermediği, bunun yerine 'daha yakın, daha derin ve daha dürüst ikili ilişkiler için bir fırsat' olduğunu söyledi.Hükümetinin dış politika hedeflerinin 'oldukça basit' olduğunu belirten Dendias, 'barışı, istikrarı teşvik etmeyi ve refah tesis etmeyi' amaçladıklarını da sözlerine ekledi.Sonrasında Royal United Services Institute tarafından düzenlenen bir webinarda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları başta olmak üzere bir dizi konuda Türkiye'ye yönelik eleştirilerini tekrarladı.Dendias, Yunanistan'ın Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle ortaklıklar kurarak farklı bir yol seçtiğini kaydederek Cezayir, Bahreyn, Irak ve Tunus'un aralarında olduğu diğer Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle de ilişkileri güçlendirme çabalarının olduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/disisleri-bakanligindan-abnin-yayinladigi-turkiye-ilerleme-raporuna-tepki-1049981746.html
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ingiltere, yunanistan, işbirliği, anlaşma, nikos dendias, liz truss

İngiltere ile Yunanistan, savunma ve ticaret alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı

16:40 26.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / NikosDendiasİngilere ile Yunanistan, ticaret, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmek üzere anlaşma imzaladı.
İngilere ile Yunanistan, ticaret, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmek üzere anlaşma imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / NikosDendias
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İngiltere ile Yunanistan; ticaret, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini ilerletmeye yönelik anlaşma imzaladı.
İngilere ile Yunanistan, ticaret, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmek üzere anlaşma imzaladı.
Anlaşmanın, ileride Londra ile Atina arasında eğitim, turizm ve denizcilik konularında ikili anlaşmaların yapılmasına da zemin hazırlaması bekleniyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile imzaladığımız çerçeve anlaşma, her iki ülkede ticaret ve yatırım için yeni fırsatlar yaratacak, işletmeler, yatırımcılar ve sanayi arasında daha iyi bir işbirliğini mümkün kılacak ve özgürlüklerimizi ve yaşam biçimimizi akamete uğratmakla tehdit eden kötü niyetli aktörlere meydan okuduğumuz şu sıralarda, güçlü güvenlik ve savunma işbirliği üzerine inşa edilecek" dedi.
Dendias ise, İngiltere'nin AB'den çekilmesinin Atina ve Londra arasındaki ilişkilere zarar vermediği, bunun yerine 'daha yakın, daha derin ve daha dürüst ikili ilişkiler için bir fırsat' olduğunu söyledi.
Hükümetinin dış politika hedeflerinin 'oldukça basit' olduğunu belirten Dendias, 'barışı, istikrarı teşvik etmeyi ve refah tesis etmeyi' amaçladıklarını da sözlerine ekledi.
Sonrasında Royal United Services Institute tarafından düzenlenen bir webinarda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları başta olmak üzere bir dizi konuda Türkiye'ye yönelik eleştirilerini tekrarladı.
Dendias, Yunanistan'ın Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle ortaklıklar kurarak farklı bir yol seçtiğini kaydederek Cezayir, Bahreyn, Irak ve Tunus'un aralarında olduğu diğer Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle de ilişkileri güçlendirme çabalarının olduğunu vurguladı.
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