https://tr.sputniknews.com/20211026/ingilterede-benzin-fiyati-rekor-seviyeye-yukseldi-1050195546.html

İngiltere'de benzin fiyatı rekor seviyeye yükseldi

İngiltere'de benzin fiyatı rekor seviyeye yükseldi

İngiltere'de ortalama benzin fiyatının 1.42 sterlinle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.İngiltere'de ortalama benzin fiyatının 1.42... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T15:44+0300

2021-10-26T15:44+0300

2021-10-26T15:44+0300

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İngiliz araç sigorta şirketi RAC tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının 24 Ekim itibarıyla litre başına 1.42 sterlinle rekor seviyeye yükseldiği belirtildi.Açıklamada, bir aile aracının 55 litrelik deposunu doldurmak için yapılan harcamanın son 12 ayda 15.6 sterlin artışla 63 sterinden 78.6 sterline yükseldiği ifade edildi.Ülkede benzin fiyatları en son 2012 yılının nisan ayında bu seviyelere yaklaşmıştı.'Domino etkisi yaratacak'Açıklamada, "Bu, (akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş) hane halkının bütçesini sarsacak ve hiç şüphesiz daha geniş anlamda ekonomi üzerinde domino etkisi yaratacak" ifadesi kullanıldı.Ülkede son dönemde akaryakıt pompa fiyatlarındaki artışa gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki küresel artış, arz-talep dengesizlikleri, rafinerilerdeki yetersiz üretim ve kur hareketleri gösterildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen RAC Sözcüsü Sue Williams, "Bu, sürücüler için gerçekten kara bir gün. Bu, 2012 yılının nisan ayında görülen yüksek fiyatlardan sonra bir daha görmeyi beklemediğimiz bir an" değerlendirmesinde bulundu.Williams, "Önemli olan soru ise şu; Bu yükseliş nerede duracak? Petrol fiyatları en son hangi noktaya ulaşacak? Eğer petrol fiyatları varil başına 100 dolar seviyesine ulaşırsa, İngiltere'de benzin fiyatlarının çok rahat bir şekilde litre başına 1.5 sterlin seviyesine ulaştığını görebiliriz" ifadelerini kullandı.

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ingiltere, benzin, sterlin, araba, benzin istasyonu, fiyat, rekor, mazot