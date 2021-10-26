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İngiltere’de bir Rus bıçaklanarak öldürüldü
İngiltere’de bir Rus bıçaklanarak öldürüldü
İngiliz polisi, Oxford'un batısındaki Botley kasabasında bir Rus vatandaşının uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T18:14+0300
2021-10-26T18:14+0300
dünya
rusya
ingiltere
oxford
ölüm
yaralama
bıçaklama
vatandaş
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Thames Vadisi polisinden yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi'nde görev yapan Rusya vatandaşı Leonid Laboşin’in Oxford'un batısındaki Botley kasabasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.Olayın 17 Ekim Pazar günü gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, Laboşin’in ailesinin şu paylaşımına yer verildi:“Leonid inanılmaz derecede duyarlı, zeki ve yetenekli bir insandı. Sevecen ve sevgi dolu bir oğul, kardeş ve amcaydı. Gitar çalıyordu, keman ve piyano çalmayı öğreniyordu. Müziği seviyordu.”Rusya’nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen Laboşin, St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından, programcı olarak çalışmaya davet edildiği Oxford Üniversitesi'nde kanserin erken teşhisi ve cerrahi tedavisi ile ilgili projelerde yer aldı.Daha önce, 17 Ekim’de bir kişinin Boatley kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği bildirilmiş, ancak ölenin kimliği açıklanmamıştı.Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 33 yaşındaki Eugene Coman cinayet işlemek ve bıçak bulundurmak suçlarından tutuklanmıştı. Cinayetin neden işlendiğine dair bilgi bulunmuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/antalyada-bir-grup-rus-turist-kasitsiz-orman-yangini-cikarma-suphesiyle-gozaltina-alindi-1050152670.html
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rusya, ingiltere, oxford, ölüm, yaralama, bıçaklama, vatandaş

İngiltere’de bir Rus bıçaklanarak öldürüldü

18:14 26.10.2021
© AFP 2021 / Chris J Ratcliffe İngiliz polisi
İngiliz polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AFP 2021 / Chris J Ratcliffe
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İngiliz polisi, Oxford'un batısındaki Botley kasabasında bir Rus vatandaşının uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.
Thames Vadisi polisinden yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi'nde görev yapan Rusya vatandaşı Leonid Laboşin’in Oxford'un batısındaki Botley kasabasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayın 17 Ekim Pazar günü gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, Laboşin’in ailesinin şu paylaşımına yer verildi:
“Leonid inanılmaz derecede duyarlı, zeki ve yetenekli bir insandı. Sevecen ve sevgi dolu bir oğul, kardeş ve amcaydı. Gitar çalıyordu, keman ve piyano çalmayı öğreniyordu. Müziği seviyordu.”
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen Laboşin, St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından, programcı olarak çalışmaya davet edildiği Oxford Üniversitesi'nde kanserin erken teşhisi ve cerrahi tedavisi ile ilgili projelerde yer aldı.
Daha önce, 17 Ekim’de bir kişinin Boatley kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği bildirilmiş, ancak ölenin kimliği açıklanmamıştı.
Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 33 yaşındaki Eugene Coman cinayet işlemek ve bıçak bulundurmak suçlarından tutuklanmıştı. Cinayetin neden işlendiğine dair bilgi bulunmuyor.
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