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Türkiye
Irak ve Suriye tezkeresi 2 yıl daha uzatıldı
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https://tr.sputniknews.com/20211026/irak-ve-suriye-tezkeresi-2-yil-daha-uzatildi-1050202788.html
Irak ve Suriye tezkeresi 2 yıl daha uzatıldı
Irak ve Suriye tezkeresi 2 yıl daha uzatıldı
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla 2 yıl daha... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T18:25+0300
2021-10-26T18:41+0300
türkiye
tezkere
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Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bu tezkere PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in ve hudutlarımızın ötesinde pusu kurup Türkiye'yi avlamaya çalışanların kabusudur. Türkiye'nin kendini koruma refleksi dünyanın en meşru hareketidir. Bu meşruiyetin TBMM tarafından tasdik edilmesi hayatidir" dedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yaptığı konuşmada, "34 evladımız şehit edildiğinde açıklamayı Hatay Valisi'ne yaptıranların bize ders verecek hakkı yoktur" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:
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tezkere

Irak ve Suriye tezkeresi 2 yıl daha uzatıldı

18:25 26.10.2021 (güncellendi: 18:41 26.10.2021)
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.
Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bu tezkere PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in ve hudutlarımızın ötesinde pusu kurup Türkiye'yi avlamaya çalışanların kabusudur. Türkiye'nin kendini koruma refleksi dünyanın en meşru hareketidir. Bu meşruiyetin TBMM tarafından tasdik edilmesi hayatidir" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yaptığı konuşmada, "34 evladımız şehit edildiğinde açıklamayı Hatay Valisi'ne yaptıranların bize ders verecek hakkı yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ta PKK ve IŞİD unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir. İdlib'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir."

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