İran'da akaryakıt istasyonlarını vuran ve Hamaney'e hesap soran siber saldırı

İran devlet televizyonunda yayımlanan ilk açıklamada "Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, akaryakıt dağıtan bilgisayar sistemine siber saldırı düzenlendiği teyit eder. Petrol Bakanlığı yetkilileri acilen toplandı. Teknik uzmanlar sorunu düzeltmek için uğraşıyor, yakıt doldurma sisteminin kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor" denildi. Hacklenen sistemde dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e doğrudan hitap ederek "Akaryakıt nerede" sorusunu yönelten mesajlar yayımlandı.Siber saldırının zamanlaması, 2019 sonbaharında ülke çapında akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla fiyatların tavan yapması üzerine düzenlenen protestoların ikinci yıldönümüne denk gelecek şekilde seçildi. Geçen hafta Suriye'nin Ürdün-Irak sınırına yakın stratejik Tanf askeri üssünün 5 silahlı insansız hava aracıyla vurulması suretiyle Suriye'deki ABD güçlerine düzenlenen karmaşık ve koordineli saldırı, İran'a mal edilmişti. İran benzin istasyonlarının felç edilmesi, dünya çapında tedarik ve enerji krizi yaşandığı bir döneme de denk geldi.
ABD-İsrail sabotajlarının hedefindeki İran'da bu kez akaryakıt sübvansiyonlarını yöneten hükümet sisteminin siber saldırıya uğraması yüzünden benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Hacklenen sisteme girmek isteyenler, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben "Akaryakıt nerede" sorusuyla karşılaştı.
İran devlet televizyonunda yayımlanan ilk açıklamada "Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, akaryakıt dağıtan bilgisayar sistemine siber saldırı düzenlendiği teyit eder. Petrol Bakanlığı yetkilileri acilen toplandı. Teknik uzmanlar sorunu düzeltmek için uğraşıyor, yakıt doldurma sisteminin kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor" denildi.
Hacklenen sistemde dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e doğrudan hitap ederek "Akaryakıt nerede" sorusunu yönelten mesajlar yayımlandı.
Siber saldırının zamanlaması, 2019 sonbaharında ülke çapında akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla fiyatların tavan yapması üzerine düzenlenen protestoların ikinci yıldönümüne denk gelecek şekilde seçildi.
Geçen hafta Suriye'nin Ürdün-Irak sınırına yakın stratejik Tanf askeri üssünün 5 silahlı insansız hava aracıyla vurulması suretiyle Suriye'deki ABD güçlerine düzenlenen karmaşık ve koordineli saldırı, İran'a mal edilmişti.
İran benzin istasyonlarının felç edilmesi, dünya çapında tedarik ve enerji krizi yaşandığı bir döneme de denk geldi.