https://tr.sputniknews.com/20211026/istanbulda-insani-su-hakki-kaldirildi-1050199904.html

İstanbul’da ‘insani su hakkı’ kaldırıldı

İstanbul’da ‘insani su hakkı’ kaldırıldı

İBB Belediye Meclisi, kararıyla İSKİ'ye getirilen 'İnsani Su Hakkı' uygulaması Sayıştay Başkanlığı tarafından mevzuata aykırı bulunması ve kanuni düzenleme... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T17:08+0300

2021-10-26T17:08+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 2019 yılında aldığı kararla, İstabul’da hanede tüketilen her 2.5 metreküp suyun 0.5 metreküpü 'İnsani Su Hakkı' kapsamında ücretsiz veriliyordu.Sayıştay Başkanlığı’nın, 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu’nda 'İnsani Su Hakkı' uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği belirtmesi üzerine, İSKİ Yönetim Kurulu’nun yeni bir düzenleme yapılana kadar uygulamayı 14 Aralık tarihinden itibaren durdurduğu öğrenildi. DHA'nın aktardığı haberde, İBB, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması ve ‘İnsani Su Hakkı’ uygulamasının tekrar faaliyete geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurduğunu açıklandı.

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