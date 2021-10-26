https://tr.sputniknews.com/20211026/istanbulda-kavga-eden-iki-kardes-evi-atese-verdi-yangin-binanin-tamaminda-etkili-oldu-1050178314.html

İstanbul’da kavga eden iki kardeş evi ateşe verdi: Yangın binanın tamamında etkili oldu

İstanbul’da kavga eden iki kardeş evi ateşe verdi: Yangın binanın tamamında etkili oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da tartışan iki kardeş bulundukları evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın binanın tamamında etkili olurken 1 kişinin de dumandan... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T05:44+0300

2021-10-26T05:44+0300

2021-10-26T05:44+0300

türkiye

yangın

gaziosmanpaşa

kardeş

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Yangın 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, dairede yaşayan kardeşler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kardeşlerden birisi daireyi ateşe verdi. Dairede çıkan yangın binanın tamamında etkili oldu.Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı Yangın nedeniyle dairede hasar meydana gelirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

türkiye

gaziosmanpaşa

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yangın, gaziosmanpaşa, kardeş