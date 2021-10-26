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https://tr.sputniknews.com/20211026/istanbulda-kavga-eden-iki-kardes-evi-atese-verdi-yangin-binanin-tamaminda-etkili-oldu-1050178314.html
İstanbul’da kavga eden iki kardeş evi ateşe verdi: Yangın binanın tamamında etkili oldu
İstanbul’da kavga eden iki kardeş evi ateşe verdi: Yangın binanın tamamında etkili oldu
İstanbul Gaziosmanpaşa’da tartışan iki kardeş bulundukları evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın binanın tamamında etkili olurken 1 kişinin de dumandan... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T05:44+0300
2021-10-26T05:44+0300
türkiye
yangın
gaziosmanpaşa
kardeş
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Yangın 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, dairede yaşayan kardeşler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kardeşlerden birisi daireyi ateşe verdi. Dairede çıkan yangın binanın tamamında etkili oldu.Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı Yangın nedeniyle dairede hasar meydana gelirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
türkiye
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yangın, gaziosmanpaşa, kardeş

İstanbul’da kavga eden iki kardeş evi ateşe verdi: Yangın binanın tamamında etkili oldu

05:44 26.10.2021
© İHAGaziosmanpaşa'da tartışan iki kardeş bulundukları evi ateşe verdi
Gaziosmanpaşa'da tartışan iki kardeş bulundukları evi ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da tartışan iki kardeş bulundukları evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın binanın tamamında etkili olurken 1 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.
Yangın 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, dairede yaşayan kardeşler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kardeşlerden birisi daireyi ateşe verdi. Dairede çıkan yangın binanın tamamında etkili oldu.
Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
Yangın nedeniyle dairede hasar meydana gelirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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