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Joanna Cameron hayatını kaybetti
Joanna Cameron hayatını kaybetti
'The Secrets of Isis' dizisiyle üne kavuşan oyuncu Joanna Cameron'ın felce bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumduğu duyuruldu. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T08:10+0300
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yaşam
ölüm
felç
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'The Secrets of Isis' dizisiyle tanınan dünyaca oyuncu Joanna Cameron'un hayatını kaybettiği açıklandı. 70 yaşındaki oyuncunun felce bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.Joanna Kara Cameron, 20 Eylül 1951 tarihinde dünyaya geldi. 'The Secrets of Isis' ile tanınan ünlü oyuncu, 'How to Commit Marriage2, 'I Love My Wife', 'Pretty Maids All in a Row', 'B.S. I Love You', 'The Great American Beauty Contest', 'A Time for Love' gibi filmlerde rol almıştı.
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ölüm, felç, joanna cameron

Joanna Cameron hayatını kaybetti

08:10 26.10.2021
© The Secrets of IsisJoanna Cameron
Joanna Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© The Secrets of Isis
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'The Secrets of Isis' dizisiyle üne kavuşan oyuncu Joanna Cameron'ın felce bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumduğu duyuruldu.
'The Secrets of Isis' dizisiyle tanınan dünyaca oyuncu Joanna Cameron'un hayatını kaybettiği açıklandı. 70 yaşındaki oyuncunun felce bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Joanna Kara Cameron, 20 Eylül 1951 tarihinde dünyaya geldi. 'The Secrets of Isis' ile tanınan ünlü oyuncu, 'How to Commit Marriage2, 'I Love My Wife', 'Pretty Maids All in a Row', 'B.S. I Love You', 'The Great American Beauty Contest', 'A Time for Love' gibi filmlerde rol almıştı.
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