Joanna Cameron hayatını kaybetti

'The Secrets of Isis' dizisiyle tanınan dünyaca oyuncu Joanna Cameron'un hayatını kaybettiği açıklandı. 70 yaşındaki oyuncunun felce bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.Joanna Kara Cameron, 20 Eylül 1951 tarihinde dünyaya geldi. 'The Secrets of Isis' ile tanınan ünlü oyuncu, 'How to Commit Marriage2, 'I Love My Wife', 'Pretty Maids All in a Row', 'B.S. I Love You', 'The Great American Beauty Contest', 'A Time for Love' gibi filmlerde rol almıştı.
'The Secrets of Isis' dizisiyle üne kavuşan oyuncu Joanna Cameron'ın felce bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumduğu duyuruldu.
'The Secrets of Isis' dizisiyle tanınan dünyaca oyuncu Joanna Cameron'un hayatını kaybettiği açıklandı. 70 yaşındaki oyuncunun felce bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Joanna Kara Cameron, 20 Eylül 1951 tarihinde dünyaya geldi. 'The Secrets of Isis' ile tanınan ünlü oyuncu, 'How to Commit Marriage2, 'I Love My Wife', 'Pretty Maids All in a Row', 'B.S. I Love You', 'The Great American Beauty Contest', 'A Time for Love' gibi filmlerde rol almıştı.