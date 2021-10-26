Kamu bankalarından sonra özel sektör de faizi indiriyor

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurması sonrasında Garanti Bankası’nın da indirime gittiği belirtildi.Bankavitrini’nin haberine göre Garantti BBVA, şirketlerin kullandığı rotatif kredi faizini yüzde 18’in üstündeki seviyelerden yüzde 16.75’lere çekti.
Kamu bankalarının ardından Garanti Bankası'nın da faiz indirimine gittiği öğrenildi.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurması sonrasında Garanti Bankası’nın da indirime gittiği belirtildi.
Bankavitrini’nin haberine göre Garantti BBVA, şirketlerin kullandığı rotatif kredi faizini yüzde 18’in üstündeki seviyelerden yüzde 16.75’lere çekti.