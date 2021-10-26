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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211026/kamu-bankalarindan-sonra-ozel-sektor-de-faizi-indiriyor-1050179637.html
Kamu bankalarından sonra özel sektör de faizi indiriyor
Kamu bankalarından sonra özel sektör de faizi indiriyor
Kamu bankalarının ardından Garanti Bankası'nın da faiz indirimine gittiği öğrenildi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T08:26+0300
2021-10-26T08:25+0300
ekonomi
faiz indirimi
ziraat bankası
ekonomik kriz
garanti bankası
vakıfbank
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Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurması sonrasında Garanti Bankası’nın da indirime gittiği belirtildi.Bankavitrini’nin haberine göre Garantti BBVA, şirketlerin kullandığı rotatif kredi faizini yüzde 18’in üstündeki seviyelerden yüzde 16.75’lere çekti.
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faiz indirimi, ziraat bankası, ekonomik kriz, garanti bankası, vakıfbank

Kamu bankalarından sonra özel sektör de faizi indiriyor

08:26 26.10.2021
© Fotoğraf : Garanti Bankası fotogaleriGaranti Bankası
Garanti Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Fotoğraf : Garanti Bankası fotogaleri
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Kamu bankalarının ardından Garanti Bankası'nın da faiz indirimine gittiği öğrenildi.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurması sonrasında Garanti Bankası’nın da indirime gittiği belirtildi.
Bankavitrini’nin haberine göre Garantti BBVA, şirketlerin kullandığı rotatif kredi faizini yüzde 18’in üstündeki seviyelerden yüzde 16.75’lere çekti.
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