https://tr.sputniknews.com/20211026/kamu-bankalarindan-sonra-ozel-sektor-de-faizi-indiriyor-1050179637.html

Kamu bankalarından sonra özel sektör de faizi indiriyor

Kamu bankalarından sonra özel sektör de faizi indiriyor

Kamu bankalarının ardından Garanti Bankası'nın da faiz indirimine gittiği öğrenildi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T08:26+0300

2021-10-26T08:26+0300

2021-10-26T08:25+0300

ekonomi

faiz indirimi

ziraat bankası

ekonomik kriz

garanti bankası

vakıfbank

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Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurması sonrasında Garanti Bankası’nın da indirime gittiği belirtildi.Bankavitrini’nin haberine göre Garantti BBVA, şirketlerin kullandığı rotatif kredi faizini yüzde 18’in üstündeki seviyelerden yüzde 16.75’lere çekti.

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faiz indirimi, ziraat bankası, ekonomik kriz, garanti bankası, vakıfbank