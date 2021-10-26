Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Sudan ordusu komutanı Burhan: Başbakan Hamduk'un sağlığı yerinde, bugün evine dönecek
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20211026/karacadagda-emek-ve-kulturel-doku-mirkut-ile-belgesel-filme-tasindi-1050192446.html
Karacadağ’da emek ve kültürel doku ‘Mirkut’ ile belgesel filme taşındı
Karacadağ’da emek ve kültürel doku ‘Mirkut’ ile belgesel filme taşındı
Sedat Kıran’ın yapımcılığı ve yönetmenliğini yaptığı ‘Mirkut’ belgesel filmi izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Belgesel, tarihi ve kültürel yapısı ile... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T14:42+0300
2021-10-26T14:51+0300
görüş
diyarbakır
şanlıurfa
belgesel
çiftçi
karacadağ
mirkut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050192144_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_5841d4231800beb8f6aaa1f5bd1c9179.jpg
Şanlıurfa ve Diyarbakır arasında bulunan Karacadağ’da yıllardan bu yana büyük bir emek ve zorluklarla yapılan pirinç ekimi, hasadı ve çiftçilerin yaşadığı zorluklar belgesel filme taşındı.Yapımcılığı ve yönetmenliğini Sedat Kıran’ın yaptığı ‘Mirkut’ adlı belgesel filmin çekimleri ve kurgu aşaması iki yıla yakın bir süredir devam ediyor. Halen çalışmaları süren belgeselde binlerce yıllık geçmişi olan Karacadağ pirincinin ekimi ve hasadı anlatılıyor.Çeltik üretimi ve hasadını konu ediniyorKaracadağ’da çeltik üretimi ve hasadını konu edinen filmde, binlerce yıldır ekimi yapılan pirincin, her aşamasında yaşanan zorluklar bölgedeki üreticilerin kendi ifadelerinden yola çıkılarak filme aktarıldı. Mirkut, pirinç üretiminin ekim aşamasından hasada kadar tüm evrelerini, bu süreçte yaşanan zorlukları, üreticilerin kimi zaman seyirciyi derinden etkileyen kimi zaman da gülümseten, son derece renkli ve bölgenin kültürel dokusunu da yansıtarak üreticilerin zahmet ve coşkularını konu edinen uzun metrajlı bir belgesel film olma özelliğine sahip.Karacadağ’ın tarihi ve kültürel yapısıBelgeselin Yönetmeni Sedat Kıran, Karacadağ’ın tarihi ve kültürel yapısına dikkat çekerek, "Karacadağ Bölgesi, tarih sürecinde derin bir kültürün mirasçısıdır. Göbeklitepe’deki buluntular ve buradaki veriler yabani baklagillerin (buğday, mercimek, nohut, pirinç vb.) kültürel ıslahının ilk olarak bu topraklarda yapıldığını, avcı toplayıcı formdan tarım toplumuna geçiş ile yerleşik hayatın şekillendiğini ve modern toplumun ortaya çıktığını bizlere göstermiştir. Yine aynı verilerle rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki; ilkel avcı ve toplayıcı insanoğlu, tarım ile yeni bir form ve ara geçiş ile bugünkü modern toplumun şekillenmesini sağlamıştır" dedi.‘Kültürel doku giderek yok olmakta’Sedat Kıran, "Bununla beraber bazı tarihçilerin 'Bereketli Hilal' bazılarının ise 'Altın Üçgen' olarak tabir ettikleri toprakların Karacadağ, Fırat ve Göbekli tepe olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünya insanlık tarihine yeni bir dönem açan bu kadim toprakların; derin kültürlerin, inançların, ritüellerin merkezi olduğu kesinlik kazanmaktadır. 21. yüzyılda giderek sanayileşen ve globalleşen dünya düzeninde derin kültürlere sahip olan bu tip yerlerde maalesef kültürel doku giderek yok olmaktadır. Küresel global kapital sistem yazık ki beraberinde dünya tarihine derin izler bırakan bu kültür dokusunu yok olmakla karşı karşıya bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.Belgesel, kaybolmaya yüz tutan kültürel dokuya dikkat çekiyorKaracadağ bölgesini çok iyi tanıyan ve bilen Kıran, bu son belgeseliyle de bölgenin kaybolmaya yüz tutan kültürel dokusunu, yaşam biçimlerini ve yaşanan zorlukları orada yaşayan, çalışan, üreten insanların dilinden belgesel film olarak sinemaya, beyaz perdeye yansıtmaya çalışıyor. Kıran, 2019’ da Karacadağ Bölgesi’nde binlerce yıldır göçebe yaşam biçimini sürdüren 'Koçerlerin' yaşamını ve kültürlerini konu edinen 'Abur' adlı belgesel filmi ile yurt dışında prestijli bir çok film festivalinde gösterim ve çeşitli ödüller aldı.Üretim aşamalarını kültürel boyutuyla harmanladıKaracadağ pirincinin üretim aşamalarını kültürel boyutuyla harmanlayarak Mirkut belgeselinde konu edinen yapımcı ve yönetmen Kıran, yüzlerce yıllık pirinç üretim mirasını devam ettiren bölge köylüsünün yaşadığı zorlukları, umutlarını ve coşkusunu filminde ustalıkla anlatıyor. Filmde yüzlerce yıllık tarım toplumun ritüellerini, üreticinin ekim sürecinde yaşadığı zorlukları, çekilen zahmetleri ve hasat zamanı yaşanan coşkularını filminde işleyen usta yönetmen, zamansal olarak klasik yöntemlerle yapılan ilkel tarım hikâyeleriyle beraber aynı zamanda günümüzde yapılan modern tarımı da farklı bir çalışma ile izleyicisinin beğenisine sunuyor.Gala ile seyirci ile buluşacakYönetmenin bol ödüllü ‘Abur’ filmi kadar, Mirkut belgesel filminin de ses getireceği beklentisi hakim. Mirkut belgeseli ayrıca "Toprak sahibi egemen erklere karşı, ezilen emekçi çiftçilerin yenen hakları ve emekleri" gibi toplumsal mesajlarıyla yakın bir zamanda sürpriz bir gala ile seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/1048544939.html
diyarbakır
şanlıurfa
karacadağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050192144_0:0:1199:899_1920x0_80_0_0_ed4a3147115ab796da9a9ac85310c888.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, şanlıurfa, belgesel, çiftçi, karacadağ, mirkut

Karacadağ’da emek ve kültürel doku ‘Mirkut’ ile belgesel filme taşındı

14:42 26.10.2021 (güncellendi: 14:51 26.10.2021)
© Sputnik / Sertaç KayarSedat Kıran’ın yapımcılığı ve yönetmenliğini yaptığı ‘Mirkut’ belgesel filmi izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.
Sedat Kıran’ın yapımcılığı ve yönetmenliğini yaptığı ‘Mirkut’ belgesel filmi izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Sertaç Kayar
Abone ol
Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Sedat Kıran’ın yapımcılığı ve yönetmenliğini yaptığı ‘Mirkut’ belgesel filmi izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Belgesel, tarihi ve kültürel yapısı ile dikkat çeken Karacadağ’da yıllardan bu yana süren pirinç ekimi, hasadı ve çiftçilerin yaşadıkları zorlukları anlatıyor.
Şanlıurfa ve Diyarbakır arasında bulunan Karacadağ’da yıllardan bu yana büyük bir emek ve zorluklarla yapılan pirinç ekimi, hasadı ve çiftçilerin yaşadığı zorluklar belgesel filme taşındı.
Yapımcılığı ve yönetmenliğini Sedat Kıran’ın yaptığı ‘Mirkut’ adlı belgesel filmin çekimleri ve kurgu aşaması iki yıla yakın bir süredir devam ediyor. Halen çalışmaları süren belgeselde binlerce yıllık geçmişi olan Karacadağ pirincinin ekimi ve hasadı anlatılıyor.

Çeltik üretimi ve hasadını konu ediniyor

Karacadağ’da çeltik üretimi ve hasadını konu edinen filmde, binlerce yıldır ekimi yapılan pirincin, her aşamasında yaşanan zorluklar bölgedeki üreticilerin kendi ifadelerinden yola çıkılarak filme aktarıldı. Mirkut, pirinç üretiminin ekim aşamasından hasada kadar tüm evrelerini, bu süreçte yaşanan zorlukları, üreticilerin kimi zaman seyirciyi derinden etkileyen kimi zaman da gülümseten, son derece renkli ve bölgenin kültürel dokusunu da yansıtarak üreticilerin zahmet ve coşkularını konu edinen uzun metrajlı bir belgesel film olma özelliğine sahip.

Karacadağ’ın tarihi ve kültürel yapısı

Belgeselin Yönetmeni Sedat Kıran, Karacadağ’ın tarihi ve kültürel yapısına dikkat çekerek, "Karacadağ Bölgesi, tarih sürecinde derin bir kültürün mirasçısıdır. Göbeklitepe’deki buluntular ve buradaki veriler yabani baklagillerin (buğday, mercimek, nohut, pirinç vb.) kültürel ıslahının ilk olarak bu topraklarda yapıldığını, avcı toplayıcı formdan tarım toplumuna geçiş ile yerleşik hayatın şekillendiğini ve modern toplumun ortaya çıktığını bizlere göstermiştir. Yine aynı verilerle rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki; ilkel avcı ve toplayıcı insanoğlu, tarım ile yeni bir form ve ara geçiş ile bugünkü modern toplumun şekillenmesini sağlamıştır" dedi.

‘Kültürel doku giderek yok olmakta’

Sedat Kıran, "Bununla beraber bazı tarihçilerin 'Bereketli Hilal' bazılarının ise 'Altın Üçgen' olarak tabir ettikleri toprakların Karacadağ, Fırat ve Göbekli tepe olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünya insanlık tarihine yeni bir dönem açan bu kadim toprakların; derin kültürlerin, inançların, ritüellerin merkezi olduğu kesinlik kazanmaktadır. 21. yüzyılda giderek sanayileşen ve globalleşen dünya düzeninde derin kültürlere sahip olan bu tip yerlerde maalesef kültürel doku giderek yok olmaktadır. Küresel global kapital sistem yazık ki beraberinde dünya tarihine derin izler bırakan bu kültür dokusunu yok olmakla karşı karşıya bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.

Belgesel, kaybolmaya yüz tutan kültürel dokuya dikkat çekiyor

Karacadağ bölgesini çok iyi tanıyan ve bilen Kıran, bu son belgeseliyle de bölgenin kaybolmaya yüz tutan kültürel dokusunu, yaşam biçimlerini ve yaşanan zorlukları orada yaşayan, çalışan, üreten insanların dilinden belgesel film olarak sinemaya, beyaz perdeye yansıtmaya çalışıyor. Kıran, 2019’ da Karacadağ Bölgesi’nde binlerce yıldır göçebe yaşam biçimini sürdüren 'Koçerlerin' yaşamını ve kültürlerini konu edinen 'Abur' adlı belgesel filmi ile yurt dışında prestijli bir çok film festivalinde gösterim ve çeşitli ödüller aldı.

Üretim aşamalarını kültürel boyutuyla harmanladı

Karacadağ pirincinin üretim aşamalarını kültürel boyutuyla harmanlayarak Mirkut belgeselinde konu edinen yapımcı ve yönetmen Kıran, yüzlerce yıllık pirinç üretim mirasını devam ettiren bölge köylüsünün yaşadığı zorlukları, umutlarını ve coşkusunu filminde ustalıkla anlatıyor. Filmde yüzlerce yıllık tarım toplumun ritüellerini, üreticinin ekim sürecinde yaşadığı zorlukları, çekilen zahmetleri ve hasat zamanı yaşanan coşkularını filminde işleyen usta yönetmen, zamansal olarak klasik yöntemlerle yapılan ilkel tarım hikâyeleriyle beraber aynı zamanda günümüzde yapılan modern tarımı da farklı bir çalışma ile izleyicisinin beğenisine sunuyor.

Gala ile seyirci ile buluşacak

Yönetmenin bol ödüllü ‘Abur’ filmi kadar, Mirkut belgesel filminin de ses getireceği beklentisi hakim. Mirkut belgeseli ayrıca "Toprak sahibi egemen erklere karşı, ezilen emekçi çiftçilerin yenen hakları ve emekleri" gibi toplumsal mesajlarıyla yakın bir zamanda sürpriz bir gala ile seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor.
Sınıf öğretmeni mezunu olup henüz ataması yapılmayan Bahoz Damlayıcı adlı genç öğretme - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
GÖRÜŞ
Atanamayan genç öğretmen, kitap arasında kuruttuğu çiçekleri tabloya dönüştürüyor
2 Eylül, 13:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:33'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi
15:33Sudan ordusu komutanı Burhan: Başbakan Hamduk'un sağlığı yerinde, bugün evine dönecek
15:31Ümitcan Uygun hakkında 'Aleyna Çakır'ı darbetmesiyle ilgili yeni dava
15:31Cezayir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Fransızca kullanımını sona erdirdi
15:29Rusya, 218 ton mandalinayı Türkiye’ye gönderdi
15:23Fransa’da 7 'radikal' dini yapı kapatılıyor
15:22Büyükelçiler krizinin ardından Türkiye’nin Batı ülkeleri ile ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:18Üniversitelere girişte hukuk, sağlık ve mühendislik için asgari başarı puanı şartı artırılacak
15:03İran'da akaryakıt istasyonlarını vuran ve Hamaney'e hesap soran siber saldırı
14:57Mehmet Akif Üstündağ yeniden Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi
14:54Navigasyonda araç yerine yaya yolunu seçti, otomobili merdivende asılı kaldı
14:49Rus Tu-22M3 bombardıman uçakları, Karadeniz üzerinde yaklaşık beş saat uçtu
14:48CHP, Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' oyu verecek
14:44Koruma altındaki 15 kızıl geyiğin öldürülmemesi için dava açıldı
14:43Selde kaybolan oğlundan 77 gündür haber alamayan anne: 'Belki de yaşıyordur'
14:42İngiltere, 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testiyi Türkiye'ye iade etti
14:42Karacadağ’da emek ve kültürel doku ‘Mirkut’ ile belgesel filme taşındı
14:40Kılıçdaroğlu: Komando marşı söyleyen TÜGVA'cıları gönder Suriye'ye, komutan da Bilal Erdoğan olsun
14:27Son bir ayda her 100 koronavirüs vakasından 35'ini çocuklar ve gençler oluşturdu
14:19Sıradan yurttaşa aşık olup unvanından feragat eden Japon prenses protesto eşliğinde dünyaevine girdi