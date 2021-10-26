https://tr.sputniknews.com/20211026/kilicdaroglu-milletin-evlatlarini-atese-atan-tezkereye-hayir-diyecegiz-1050202673.html

Kılıçdaroğlu: Milletin evlatlarını ateşe atan tezkereye 'hayır' diyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Milletin evlatlarını ateşe atan tezkereye 'hayır' diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T18:19+0300

2021-10-26T18:19+0300

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politika

chp

tbmm

kemal kılıçdaroğlu

tezkere

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM, Irak ve Suriye tezkeresi oylamasına ilişkin konuşma yaptı.Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini belirterek, "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye 'hayır' diyeceğiz" dedi.

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2021

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chp, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, tezkere