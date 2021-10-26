Kılıçdaroğlu: Milletin evlatlarını ateşe atan tezkereye 'hayır' diyeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM, Irak ve Suriye tezkeresi oylamasına ilişkin konuşma yaptı.Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini belirterek, "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye 'hayır' diyeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye 'Hayır' diyeceğiz" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM, Irak ve Suriye tezkeresi oylamasına ilişkin konuşma yaptı.
Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini belirterek, "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye 'hayır' diyeceğiz" dedi.