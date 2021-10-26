https://tr.sputniknews.com/20211026/kirmizi-renkte-kalan-tek-il-olan-sanliurfada-vali-abdullah-erin-yapacak-bir-sey-kalmadi-1050201979.html

Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa’da Vali Abdullah Erin: Yapacak bir şey kalmadı

Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa’da Vali Abdullah Erin: Yapacak bir şey kalmadı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs aşılama haritasında 'kırmızı' renkte kalan tek il Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, bir türlü istenilen seviyeye... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T17:59+0300

2021-10-26T17:59+0300

2021-10-26T18:01+0300

yaşam

şanlıurfa

kırmızı

sağlık bakanlığı

aşılama

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Şanlıurfa'da hayırsever vatandaşlar tarafından tadilatı yapılarak hizmete sunulan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin yataklı servislerinin açılışına katılan Vali Abdullah Erin, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, 81 ilden 'kırmızı' renkte kalan tek ilin Şanlıurfa olduğunu hatırlatarak bir türlü istenen seviyeye gelinmediğini söyledi.Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların aşısız ya da eksik aşılı kişiler olduğunu belirten Vali Erin, şunları kaydetti:'Vatandaşlarımız hassasiyet göstersinler'Salgında hastalığa yakalananların arasında gençlerin de bulunduğuna belirten Vali Erin, "20-30 yaşlarında gençlerimiz maalesef acı çekiyor. Sağlık Bakanlığı'mızın periyotları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. İlk etapta kırmızıdan turuncuya geçmek için yüzde 4’lük bir eksiğimiz var, bu yüzde 4'ü bir-iki gün içerisinde tamamlayabiliriz. Sonra da turuncudan maviye hızlı bir şekilde hareket etmiş olacağız, tüm vatandaşlarımız bu hassasiyeti göstersinler" dedi.

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şanlıurfa, kırmızı, sağlık bakanlığı, aşılama