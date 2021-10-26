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Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa’da Vali Abdullah Erin: Yapacak bir şey kalmadı
Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa’da Vali Abdullah Erin: Yapacak bir şey kalmadı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs aşılama haritasında 'kırmızı' renkte kalan tek il Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, bir türlü istenilen seviyeye... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T17:59+0300
2021-10-26T18:01+0300
yaşam
şanlıurfa
kırmızı
sağlık bakanlığı
aşılama
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Şanlıurfa'da hayırsever vatandaşlar tarafından tadilatı yapılarak hizmete sunulan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin yataklı servislerinin açılışına katılan Vali Abdullah Erin, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, 81 ilden 'kırmızı' renkte kalan tek ilin Şanlıurfa olduğunu hatırlatarak bir türlü istenen seviyeye gelinmediğini söyledi.Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların aşısız ya da eksik aşılı kişiler olduğunu belirten Vali Erin, şunları kaydetti:'Vatandaşlarımız hassasiyet göstersinler'Salgında hastalığa yakalananların arasında gençlerin de bulunduğuna belirten Vali Erin, "20-30 yaşlarında gençlerimiz maalesef acı çekiyor. Sağlık Bakanlığı'mızın periyotları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. İlk etapta kırmızıdan turuncuya geçmek için yüzde 4’lük bir eksiğimiz var, bu yüzde 4'ü bir-iki gün içerisinde tamamlayabiliriz. Sonra da turuncudan maviye hızlı bir şekilde hareket etmiş olacağız, tüm vatandaşlarımız bu hassasiyeti göstersinler" dedi.
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şanlıurfa, kırmızı, sağlık bakanlığı, aşılama

Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa’da Vali Abdullah Erin: Yapacak bir şey kalmadı

17:59 26.10.2021 (güncellendi: 18:01 26.10.2021)
© AA65 yaş üstüne Kovid-19
65 yaş üstüne Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs aşılama haritasında 'kırmızı' renkte kalan tek il Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, bir türlü istenilen seviyeye gelinmediğini belirterek, "Çağrı yapacak bir şey kalmadı. Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi" dedi.
Şanlıurfa'da hayırsever vatandaşlar tarafından tadilatı yapılarak hizmete sunulan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin yataklı servislerinin açılışına katılan Vali Abdullah Erin, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, 81 ilden 'kırmızı' renkte kalan tek ilin Şanlıurfa olduğunu hatırlatarak bir türlü istenen seviyeye gelinmediğini söyledi.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların aşısız ya da eksik aşılı kişiler olduğunu belirten Vali Erin, şunları kaydetti:

"Maalesef, vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Birçok ülkede ikinci doz aşı bulunamazken, sıkıntılar yaşanırken, Türkiye'de üçüncü hatta dördüncü dozunu yapan vatandaşlarımız var. Aşıyla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Aşılamada istenilen seviyeye bir türlü ulaşılamadı. Çağrı yapacak bir şey kalmadı. Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi. 81 il içerisinde Şanlıurfa'nın kırmızı olması. Sadece Şanlıurfa'nın kırmızı kalmasını kabul etmememiz lazım. Neden 80 il sarıya maviye doğru ilerlerken, neden yerimizde sayıyoruz? İlk başlardaki 20 bin civarlarındaki aşı sayısı son günlerde maalesef 4-5 binlere düştü. İkinci doz aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 20 bin üzerinde vatandaşımız var."

'Vatandaşlarımız hassasiyet göstersinler'

Salgında hastalığa yakalananların arasında gençlerin de bulunduğuna belirten Vali Erin, "20-30 yaşlarında gençlerimiz maalesef acı çekiyor. Sağlık Bakanlığı'mızın periyotları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. İlk etapta kırmızıdan turuncuya geçmek için yüzde 4’lük bir eksiğimiz var, bu yüzde 4'ü bir-iki gün içerisinde tamamlayabiliriz. Sonra da turuncudan maviye hızlı bir şekilde hareket etmiş olacağız, tüm vatandaşlarımız bu hassasiyeti göstersinler" dedi.
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