https://tr.sputniknews.com/20211026/kopekleri-posetleyip-bagaja-koyan-calisanin-is-akdi-fesih-edildi-1050200456.html

Köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi

Köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi

Malatya’da bir şantiyede 3 köpeği poşete koyarak bagajda götürmeye çalışırken bir hayvan sever tarafından fark edilen şantiye çalışanının iş akdi fesih edildi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T17:20+0300

2021-10-26T17:20+0300

2021-10-26T17:20+0300

yaşam

türkiye

malatya

köpek

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Malatya’da Dilek yolu üzerindeki bölgede direksiyon eğitmeni olarak çalışan Kübra Koca’nın dikkati sayesinde şantiyedeki bir araca 3 köpeği koyduğu fark edilen çalışan hakkında idari para cezası kesildi. Firma tarafından da iş akdi fesih edilen çalışan, kendisini görüntüleyen hayvan sever Kübra Koca’ya hakaret ettiği gerekçesi ile de polis merkezine şikâyette bulunuldu.İHA'nın aktardığı habere göre, köpeklerin poşette havasız bir şekilde eziyet edilmesini cep telefonu ile görüntüleyen direksiyon eğitmeni Kübra Koca, eğitim sırasında fark ettiği bu insanlık dışı olaya hemen müdahale ettiğini söyleyerek, “Burada bir kişinin yaptığını buradaki şantiyenin tüm çalışanlarına bağlayamayız. Çünkü şantiyede hayvanseverler de çok. Bulduğumuz birçok sokak hayvanına da bakıyorlar. Ben ayrıca gönüllü hayvanseverim de ama ne yazık ki görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Şu anda huzurluyum ancak kayıp yaralı bir köpeğinde bulunmasını istiyoruz” dedi.Şantiyenin Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Gençer de yaşanılan bu münferit olaydan dolayı üzüntü duyduklarını söyleyerek, “Biz kurum olarak her zaman sokak hayvanlarına yardım ediyoruz, onlara mama desteği barınma desteği sağlıyoruz. Maalesef bir çalışanımızın bizim kontrolümüzün dışında gerçekleştirdiği bir durum bu. Hemen iş akdini fesih ettik, bundan sonrası adli mercilerin sorumluluğundadır” diye konuştu.

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türkiye, malatya, köpek