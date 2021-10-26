https://tr.sputniknews.com/20211026/la-casa-de-papelin-lizbonu-istanbulda-1050208966.html

La Casa De Papel’in Lizbon’u İstanbul'da

La Casa De Papel’in Lizbon’u İstanbul'da

La Casa De Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran dünyaca ünlü yıldız Itziar Ituno Martínez, rol aldığı 'Grev' filminin ön gösterimi için İstanbul’a... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T23:22+0300

2021-10-26T23:22+0300

2021-10-26T23:22+0300

yaşam

lizbon

la casa de papel

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En son ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde rol alan Tansel Öngel ile 'Grev' filminde başrolleri paylaşan ikilinin fotoğrafını, Tansel Öngel Instagram hesabında paylaştı.Sinemacı, yazar Metin Yeğin‘e ait olan film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor. Pandemiden önce çekimleri biten Grev filminin çekimleri Türkiye ve İspanya‘dan gerçekleşti. Grev filmi 29 Ekim’de vizyona girecek.

lizbon

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lizbon, la casa de papel