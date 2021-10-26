Mardin'de bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.
📍KOM Şb. Müd. 26.10.2021 günü yürütülen çalışmalar neticesinde; ülkemize yasadışı yollarla getirilen yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli, el yazması tarihi eser nitelikli 5️⃣ adet kitap 📖 (Tevrat) ele geçirilmiş, şüpheli 1️⃣ şahıs yakalanmıştır.@EmniyetGMpic.twitter.com/FgRk8GNL8C