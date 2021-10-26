https://tr.sputniknews.com/20211026/mehmet-akif-ustundag-yeniden-voleybol-federasyonu-baskanligina-secildi-1050193835.html

Mehmet Akif Üstündağ yeniden Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi

Mehmet Akif Üstündağ yeniden Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi

Türkiye Voleybol Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na tek aday giren Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başlığa getirildi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T14:57+0300

2021-10-26T14:57+0300

2021-10-26T15:03+0300

türkiye voleybol federasyonu

mehmet akif üstündağ

spor

seçim

başkan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050193810_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f2cc3c7abb4dec5c0281ab22acbb786a.jpg

JW Marriot Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.Kullanılan 164 oyun 159'unu alarak yeniden başkan seçilen Üstündağ başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:Alper Sedat Aslandaş, Ahmet Göksu, Selahattin Süleymanoğlu, Bahar Mert, Ayşe Nihan Salkaya, Suat Baylan, Mustafa Alpaslan, Metin Mengüç, Ersin Yılmaz, Ergün Güler, Yavuz Ölken, Kazım Şahin Gürkan, Bülend Atalar, Ali Osman Özdemir.Baykan: Voleybol ülkemize çok büyük sevinç ve başarılar yaşattı, çünkü temel sağlamSpor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, açılış konuşmasında, voleybolun Türkiye'deki branşlar içerisinde önemli bir yerde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Üstündağ: 20 bine yakın çocuğumuzu ve ailesini voleybol ile tanıştırdıkMehmet Akif Üstündağ, 2016'daki seçimli genel kurulda verdiği sözleri yerine getiren biri olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.O gün yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla "Hepimiz aynı takımdayız" diyerek yola çıktıklarını belirten Üstündağ, şöyle devam etti:'Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusunda cesur adımlar attık'Herkesin örnek gösterdiği voleybol lisesinin daha da gelişmesi ve amacına ulaşması için protokoller imzaladıklarını ifade eden Üstündağ, "Sporcularımızın barınma ve antrenman tesislerini geliştirdik. Voleybolun sadece sponsoru değil paydaşı olan sponsorlarımızla sporcularımıza karşılıksız burs imkanları sağladık. Nitelikli sporcunun nitelikli antrenörler tarafından yetiştirilebileceği gerçeğinden yola çıkarak, antrenörlerimizin eğitimine büyük önem verdik" diye konuştu.Her zaman kulüplerin yanında olduklarına işaret eden Üstündağ, liglerin televizyon yayınlarını sürekli hale getirdiklerini vurguladı.Geçen 5 yılda kulüplere aktardıkları sponsorluk gelirinin katbekat arttığına dikkati çeken Üstündağ, şunları ifade etti:"Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusunda cesur adımlar attık. 2019 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Bugüne kadar toplanan en yüksek seyirci sayısına ulaştık. Salonlara sığmadık taştık. Parklarda, bahçelerde dev ekranlar kurulmasını sağlayacak kadar ülkemizi voleybol etrafında birleştirdik. Organizasyon becerimizle uluslararası kuruluşlardan takdir ve teşekkür aldık. Organizasyon yeteneğimizin sadece ülkemizle sınırlı olmadığını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemeleri için gittiğimiz Hollanda'da gösterdik. Olimpiyat vizesiyle ülkemize döndük.Katıldığımız her organizasyonda madalya için mücadele ediyoruz. 2017, 2019 ve 2021 Avrupa şampiyonalarında arka arkaya 3 kez madalya kazandık. Milletler Ligi'nde madalyalar kazandık. Bugün 'sürdürülebilir başarıya' örnek teşkil ediyor. Erkek Milli Takımımız arka arkaya 2 kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonalarına sürekli katılım gösteriyoruz ve her seferinde daha ileri gidiyoruz. Bugün 1998'den bu yana ilk defa dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandık. Alt yaş milli takımlarında 23 yaş altı kızlar dünya şampiyonluğu, 16 yaş altı kızlar Avrupa şampiyonluğu, 19 yaş altı kızlar Avrupa şampiyonluğu, 17 yaş altı kızlar Avrupa ikinciliği yaşadı.""Her turnuvada madalya hesabı yaparak bu camiaya layık olmaya çalışmamız lazım"Üstündağ, başkanlığa yeniden seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20210929/tvf-baskani-ustundag-voleybolun-geldigi-nokta-bizi-mutlu-ediyor-1049372843.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye voleybol federasyonu, mehmet akif üstündağ, seçim, başkan