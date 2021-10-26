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Meltem Tuğral, Aydın'ın ilk kadın kulüp başkanı oldu: Futbola yeni bir bakış açısı kazandıracağız
Meltem Tuğral, Aydın'ın ilk kadın kulüp başkanı oldu: Futbola yeni bir bakış açısı kazandıracağız
Aydın Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral, ildeki ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T15:53+0300
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aydın
spor
futbol
kadın
başkan
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Aydın 1. Amatör Küme takımlarından Esnafgücü Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral, ildeki ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu.Nazilli ve çevresinde esnafların sorunlarına çözüm üretebilmek adına kurulan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği'nin başkanlığını yapan Tuğral, isim sponsoru oldukları Esnafgücü Arslanlıspor'da da olağanüstü genel kuralla başkanlığı devraldı.'Amatör futbolun sorunlarını gündeme taşıyacağız'Meltem Tuğral, şunları söyledi:‘Amatör futbolun yanında değil içinde olacağız’Esnafın her alanda hayatın içinde olduğunu klip ve tanıtımlar ile anlatarak, özellikle yerel esnaf, yerel ekonominin gelişmesine yönelik çalışmalar yapan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği olarak sporun, özellikle futbolun Nazilli için önemli gündem maddelerinden biri olduğunu bildiklerini belirten Başkan Tuğral, şöyle devam etti:
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aydın, futbol, kadın, başkan

Meltem Tuğral, Aydın'ın ilk kadın kulüp başkanı oldu: Futbola yeni bir bakış açısı kazandıracağız

15:53 26.10.2021 (güncellendi: 15:54 26.10.2021)
© DHAEsnafgücü Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral
Esnafgücü Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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Aydın Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral, ildeki ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu.
Aydın 1. Amatör Küme takımlarından Esnafgücü Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral, ildeki ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu.
Nazilli ve çevresinde esnafların sorunlarına çözüm üretebilmek adına kurulan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği'nin başkanlığını yapan Tuğral, isim sponsoru oldukları Esnafgücü Arslanlıspor'da da olağanüstü genel kuralla başkanlığı devraldı.

'Amatör futbolun sorunlarını gündeme taşıyacağız'

Meltem Tuğral, şunları söyledi:
"Yeni sezonda Esnafgücü Arslanlıspor olarak 1. Amatör Küme'de mücadele edecek takımımızın amacını şampiyonluk, şampiyonluk dışında da gençleri spora özendirmek ve sokaktan kurtarmak, kadınlarımız ile birlikte futbola yeni bir bakış açısı kazandırmak, amatör futbolun sorunlarını gündeme taşımak olarak belirledik. Saha dışında ebedi dostumuz sahada ezeli rakibimiz olan tüm takımlarımıza hatasız, kazasız, sakatlıksız bir sezon diliyorum."

‘Amatör futbolun yanında değil içinde olacağız’

Esnafın her alanda hayatın içinde olduğunu klip ve tanıtımlar ile anlatarak, özellikle yerel esnaf, yerel ekonominin gelişmesine yönelik çalışmalar yapan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği olarak sporun, özellikle futbolun Nazilli için önemli gündem maddelerinden biri olduğunu bildiklerini belirten Başkan Tuğral, şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz yıl amatör futbol kulüpleri destek programına pandemi öncesi başlandı fakat liglerin tatil edilmesi nedeniyle projede ilerleyemedik. Pandemi sonrası ise Arslanlıspor Başkanı Hakan Tekeoğlu ile protokol imzalayarak kulübün adını Esnafgücü Arslanlıspor olarak değiştirdik ve amatör futbolun yanında değil içinde olmaya karar verdik."
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