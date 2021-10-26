https://tr.sputniknews.com/20211026/meltem-tugral-aydinin-ilk-kadin-kulup-baskani-oldu-futbola-yeni-bir-bakis-acisi-kazandiracagiz-1050196220.html

Meltem Tuğral, Aydın'ın ilk kadın kulüp başkanı oldu: Futbola yeni bir bakış açısı kazandıracağız

Meltem Tuğral, Aydın'ın ilk kadın kulüp başkanı oldu: Futbola yeni bir bakış açısı kazandıracağız

Aydın Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral, ildeki ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

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başkan

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Aydın 1. Amatör Küme takımlarından Esnafgücü Arslanlıspor'un başkanlığına seçilen Meltem Tuğral, ildeki ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu.Nazilli ve çevresinde esnafların sorunlarına çözüm üretebilmek adına kurulan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği'nin başkanlığını yapan Tuğral, isim sponsoru oldukları Esnafgücü Arslanlıspor'da da olağanüstü genel kuralla başkanlığı devraldı.'Amatör futbolun sorunlarını gündeme taşıyacağız'Meltem Tuğral, şunları söyledi:‘Amatör futbolun yanında değil içinde olacağız’Esnafın her alanda hayatın içinde olduğunu klip ve tanıtımlar ile anlatarak, özellikle yerel esnaf, yerel ekonominin gelişmesine yönelik çalışmalar yapan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği olarak sporun, özellikle futbolun Nazilli için önemli gündem maddelerinden biri olduğunu bildiklerini belirten Başkan Tuğral, şöyle devam etti:

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aydın, futbol, kadın, başkan