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https://tr.sputniknews.com/20211026/mersin-limaninda-operasyon-guney-amerika-ulkelerinden-gelen-gemide-61-kilo-kokain-ele-gecirildi-1050187900.html
Mersin Limanı'nda operasyon: Güney Amerika ülkelerinden gelen gemide 61 kilo kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda operasyon: Güney Amerika ülkelerinden gelen gemide 61 kilo kokain ele geçirildi
Haziran ayında yaklaşık 1.8 ton kokain yakalanan Serbest Bölge’de şimdi de 60 kilo kokain ele geçirildi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:09+0300
2021-10-26T13:09+0300
türkiye
mersin
kokain
mersin limanı
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Mersin'de, narkotik polisince limanda düzenlenen operasyonda, konteyner içindeki muz kolileri arasına gizlenen 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden aldığı yasal yükü muz olan, 'Liberya' bandıralı gemide konteynerlerin içinde uyuşturucu madde getirileceği ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Gemiyi takibe alan ekipler, Mersin Limanı'nda operasyon düzenledi.Açılan konteyner içinde, 52 paket halinde muz kolilerinin üzerine yerleştirilmiş toplam 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi. Yasal yük ve alıcı firma yetkilisi B.Ş., gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş., 'uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Limanda, haziran ayında bir hafta içinde 1.8 ton kokain ele geçirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211021/pazardan-koli-muz-aldi-icinden-kokain-cikti-1050050454.html
türkiye
mersin
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mersin, kokain, mersin limanı

Mersin Limanı'nda operasyon: Güney Amerika ülkelerinden gelen gemide 61 kilo kokain ele geçirildi

13:09 26.10.2021
© AAMersin Limanı - kokain
Mersin Limanı - kokain - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Haziran ayında yaklaşık 1.8 ton kokain yakalanan Serbest Bölge’de şimdi de 60 kilo kokain ele geçirildi.
Mersin'de, narkotik polisince limanda düzenlenen operasyonda, konteyner içindeki muz kolileri arasına gizlenen 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden aldığı yasal yükü muz olan, 'Liberya' bandıralı gemide konteynerlerin içinde uyuşturucu madde getirileceği ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Gemiyi takibe alan ekipler, Mersin Limanı'nda operasyon düzenledi.
Açılan konteyner içinde, 52 paket halinde muz kolilerinin üzerine yerleştirilmiş toplam 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi. Yasal yük ve alıcı firma yetkilisi B.Ş., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş., 'uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Limanda, haziran ayında bir hafta içinde 1.8 ton kokain ele geçirilmişti.
Muz, meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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