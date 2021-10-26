https://tr.sputniknews.com/20211026/misir-cumhurbaskanligi-sudandaki-gelismelerle-ilgili-en-ust-duzeyden-gorusmeler-yapiliyor-1050175876.html

Mısır Cumhurbaşkanlığı: Sudan'daki gelişmelerle ilgili en üst düzeyden görüşmeler yapılıyor

Mısır Cumhurbaşkanlığı: Sudan'daki gelişmelerle ilgili en üst düzeyden görüşmeler yapılıyor

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, Sudan'daki gelişmelere dair en üst düzeyden görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T02:20+0300

2021-10-26T02:20+0300

2021-10-26T02:20+0300

dünya

afrika

mısır

sudan

mısır cumhurbaşkanlığı

bessam radi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1042491768_19:0:1173:649_1920x0_80_0_0_9e1c0c2300cbe59f6ba58e40f6d9e984.jpg

Mısır'da özel bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Radi, "Sudan'daki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Sudan'ın ulusal güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.Radi, Sudan'daki gelişmelerle ilgili en üst düzeyden görüşmelerin yapıldığını belirterek "Mısır, Sudan'da istikrarın sağlanması ve halkın çıkarları için yapması gerekeni yerine getirmekten geri kalmayacaktır" dedi.Mısır Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Sudan'daki tüm kesimlere "itidalli olmaları, vatanın üstün menfaatini öncelemeleri ve ulusal uzlaşı" çağrısında bulunmuştu.Sudan'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, Sudan'ın güvenlik ve istikrarının, Mısır ile bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmıştı.Sudan'da darbe girişimiSudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.Sudan'daki siyasi krizSudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte gösteriler düzenliyordu.Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

mısır

sudan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrika, mısır, sudan, mısır cumhurbaşkanlığı, bessam radi