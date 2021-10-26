https://tr.sputniknews.com/20211026/ordunun-yonetime-el-koydugu-sudanda-sendika-ve-meslek-odalarinin-faaliyetlerine-yasak-1050187745.html

Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da sendika ve meslek odalarının faaliyetlerine yasak

Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da sendika ve meslek odalarının faaliyetlerine yasak

Darbeyle yönetimi ele geçiren Sudan ordusu, ülkedeki tüm sendika ve meslek odalarının yönetim kurullarının feshedilmesi yönünde karar çıkardı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T13:06+0300

2021-10-26T13:06+0300

2021-10-26T13:06+0300

dünya

sudan

darbe

yasak

sendika

abdulfettah el burhan

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Dün ordunun yönetime el koyarak olağanüstü hal ilan ettiği Sudan'da, sokağa çıkma çağrısı yapan grupların faaliyetleri de yasaklanıyor.Darbe sonrası feshedilen Egemenlik Konseyi'nin başkanı ve mevcut Ordu Genel Komutanı Abdulfettah Burhan, sendikaların ve meslek odalarının yönetim kurullarının feshedilmesine ilişkin karar çıkardı.Bununla birlikte Al Jazeera'nin aktardığına göre Sudan Tabipleri Birliği, dün genel komutanlık binası önünde gerçekleştirilen gösteride askerin ateş ederek ağır yaraladığı bir protestocunun hayatını kaybettiğini bildirdi.Sudan'da askeri güçler, dün yönetime el koyarak Başbakan Abdullah Hamduk'u tutuklamıştı.Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah Buhran, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve Konsey'in feshedildiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211025/sudanda-darbe-girisimi-iddiasi-1050141064.html

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