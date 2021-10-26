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https://tr.sputniknews.com/20211026/ordunun-yonetime-el-koydugu-sudanda-sendika-ve-meslek-odalarinin-faaliyetlerine-yasak-1050187745.html
Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da sendika ve meslek odalarının faaliyetlerine yasak
Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da sendika ve meslek odalarının faaliyetlerine yasak
Darbeyle yönetimi ele geçiren Sudan ordusu, ülkedeki tüm sendika ve meslek odalarının yönetim kurullarının feshedilmesi yönünde karar çıkardı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:06+0300
2021-10-26T13:06+0300
dünya
sudan
darbe
yasak
sendika
abdulfettah el burhan
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Dün ordunun yönetime el koyarak olağanüstü hal ilan ettiği Sudan'da, sokağa çıkma çağrısı yapan grupların faaliyetleri de yasaklanıyor.Darbe sonrası feshedilen Egemenlik Konseyi'nin başkanı ve mevcut Ordu Genel Komutanı Abdulfettah Burhan, sendikaların ve meslek odalarının yönetim kurullarının feshedilmesine ilişkin karar çıkardı.Bununla birlikte Al Jazeera'nin aktardığına göre Sudan Tabipleri Birliği, dün genel komutanlık binası önünde gerçekleştirilen gösteride askerin ateş ederek ağır yaraladığı bir protestocunun hayatını kaybettiğini bildirdi.Sudan'da askeri güçler, dün yönetime el koyarak Başbakan Abdullah Hamduk'u tutuklamıştı.Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah Buhran, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve Konsey'in feshedildiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211025/sudanda-darbe-girisimi-iddiasi-1050141064.html
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sudan, darbe, yasak, sendika, abdulfettah el burhan

Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da sendika ve meslek odalarının faaliyetlerine yasak

13:06 26.10.2021
© REUTERS / Mohamed Nureldin AbdallahSudan - protesto
Sudan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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Darbeyle yönetimi ele geçiren Sudan ordusu, ülkedeki tüm sendika ve meslek odalarının yönetim kurullarının feshedilmesi yönünde karar çıkardı.
Dün ordunun yönetime el koyarak olağanüstü hal ilan ettiği Sudan'da, sokağa çıkma çağrısı yapan grupların faaliyetleri de yasaklanıyor.
Darbe sonrası feshedilen Egemenlik Konseyi'nin başkanı ve mevcut Ordu Genel Komutanı Abdulfettah Burhan, sendikaların ve meslek odalarının yönetim kurullarının feshedilmesine ilişkin karar çıkardı.
Bununla birlikte Al Jazeera'nin aktardığına göre Sudan Tabipleri Birliği, dün genel komutanlık binası önünde gerçekleştirilen gösteride askerin ateş ederek ağır yaraladığı bir protestocunun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sudan'da askeri güçler, dün yönetime el koyarak Başbakan Abdullah Hamduk'u tutuklamıştı.
Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah Buhran, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve Konsey'in feshedildiğini açıklamıştı.
Sudan - darbe girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
DÜNYA
Sudan'da darbe: Egemenlik Konseyi feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi
Dün, 07:20
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