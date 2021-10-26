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Otobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu
Otobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu
Konya'da bir kişi, otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuya ateş açarak bacağından yaraladı. Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T18:05+0300
2021-10-26T18:05+0300
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konya
silah
otobüs
yaralama
maske
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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültürpark-Kaşınhanı seferine çıkacak olan yolcu otobüsüne Adem S. maske takmadan bindi.Otobüs şoförü, Kovid-19 önlemlerini gerekçe göstererek, Adem S'yi maske takması için uyardı.Adem S, bunun üzerine otobüs şoförü ve yolculardan Recep Ceylan ile tartıştı. Tartışmanın ardından otobüsten inen Adem S, evinden aldığı ruhsatsız tabancasıyla bir ticari taksiye binerek, otobüsün güzergahındaki duraklardan birinde beklemeye başladı.Bir süre sonra durağa gelen otobüse binen Adem S, tartıştığı yolcu Ceylan'ı bacağından tabancayla vurup kaçtı.Yaralanan Ceylan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Ahırlı ilçesi Akkise mahallesinde yakaladı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/maske-karsiti-kadin-bu-kez-iett-otobusunu-karistirdi-1048486041.html
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konya, silah, otobüs, yaralama, maske

Otobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu

18:05 26.10.2021
© DHAOtobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu
Otobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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Konya'da bir kişi, otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuya ateş açarak bacağından yaraladı. Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültürpark-Kaşınhanı seferine çıkacak olan yolcu otobüsüne Adem S. maske takmadan bindi.

Otobüs şoförü, Kovid-19 önlemlerini gerekçe göstererek, Adem S'yi maske takması için uyardı.

Adem S, bunun üzerine otobüs şoförü ve yolculardan Recep Ceylan ile tartıştı. Tartışmanın ardından otobüsten inen Adem S, evinden aldığı ruhsatsız tabancasıyla bir ticari taksiye binerek, otobüsün güzergahındaki duraklardan birinde beklemeye başladı.

Bir süre sonra durağa gelen otobüse binen Adem S, tartıştığı yolcu Ceylan'ı bacağından tabancayla vurup kaçtı.

Yaralanan Ceylan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Ahırlı ilçesi Akkise mahallesinde yakaladı.
Maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
Maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
31 Ağustos, 19:16
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