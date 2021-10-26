https://tr.sputniknews.com/20211026/otobuste-maske-uyarisi-yapan-yolcuyu-vurdu-1050202133.html

Otobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu

Otobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu

Konya'da bir kişi, otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuya ateş açarak bacağından yaraladı. Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T18:05+0300

2021-10-26T18:05+0300

2021-10-26T18:05+0300

türkiye

konya

silah

otobüs

yaralama

maske

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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültürpark-Kaşınhanı seferine çıkacak olan yolcu otobüsüne Adem S. maske takmadan bindi.Otobüs şoförü, Kovid-19 önlemlerini gerekçe göstererek, Adem S'yi maske takması için uyardı.Adem S, bunun üzerine otobüs şoförü ve yolculardan Recep Ceylan ile tartıştı. Tartışmanın ardından otobüsten inen Adem S, evinden aldığı ruhsatsız tabancasıyla bir ticari taksiye binerek, otobüsün güzergahındaki duraklardan birinde beklemeye başladı.Bir süre sonra durağa gelen otobüse binen Adem S, tartıştığı yolcu Ceylan'ı bacağından tabancayla vurup kaçtı.Yaralanan Ceylan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Ahırlı ilçesi Akkise mahallesinde yakaladı.

https://tr.sputniknews.com/20210831/maske-karsiti-kadin-bu-kez-iett-otobusunu-karistirdi-1048486041.html

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konya, silah, otobüs, yaralama, maske